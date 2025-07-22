- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
38
Kârla kapanan işlemler:
24 (63.15%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (36.84%)
En iyi işlem:
387.60 USD
En kötü işlem:
-222.80 USD
Brüt kâr:
1 964.10 USD (11 745 pips)
Brüt zarar:
-1 364.40 USD (7 776 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (529.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
529.95 USD (6)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
2.50%
Maks. mevduat yükü:
41.63%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
52 dakika
Düzelme faktörü:
1.34
Alış işlemleri:
27 (71.05%)
Satış işlemleri:
11 (28.95%)
Kâr faktörü:
1.44
Beklenen getiri:
15.78 USD
Ortalama kâr:
81.84 USD
Ortalama zarar:
-97.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-441.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-441.15 USD (4)
Aylık büyüme:
16.76%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.35 USD
Maksimum:
446.40 USD (21.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.69% (446.40 USD)
Varlığa göre:
21.28% (390.40 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|600
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +387.60 USD
En kötü işlem: -223 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +529.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -441.15 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 530
|
Tickmill-Live
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.83 × 8219
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2211
|
Exness-MT5Real5
|3.48 × 3437
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 3441
|
ICMarkets-MT5-2
|3.73 × 1919
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
Exness-MT5Real
|6.12 × 748
|
FxPro-MT5
|6.38 × 84
|
Exness-MT5Real18
|7.06 × 51
|
VantageFX-Live
|7.33 × 3
|
RoboForex-MetaTrader 5
|7.80 × 5
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|8.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|9.00 × 4
|
Exness-MT5Real6
|10.40 × 30
This Signal Running With Fusion 1 EA
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 49 USD
59%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
10
100%
38
63%
3%
1.43
15.78
USD
USD
22%
1:500