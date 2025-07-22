SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Fusion1
Kyaw Zan Tun

Fusion1

Kyaw Zan Tun
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 49 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 59%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
38
Kârla kapanan işlemler:
24 (63.15%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (36.84%)
En iyi işlem:
387.60 USD
En kötü işlem:
-222.80 USD
Brüt kâr:
1 964.10 USD (11 745 pips)
Brüt zarar:
-1 364.40 USD (7 776 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (529.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
529.95 USD (6)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
2.50%
Maks. mevduat yükü:
41.63%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
52 dakika
Düzelme faktörü:
1.34
Alış işlemleri:
27 (71.05%)
Satış işlemleri:
11 (28.95%)
Kâr faktörü:
1.44
Beklenen getiri:
15.78 USD
Ortalama kâr:
81.84 USD
Ortalama zarar:
-97.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-441.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-441.15 USD (4)
Aylık büyüme:
16.76%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.35 USD
Maksimum:
446.40 USD (21.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.69% (446.40 USD)
Varlığa göre:
21.28% (390.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 38
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 600
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +387.60 USD
En kötü işlem: -223 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +529.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -441.15 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Coinexx-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 530
Tickmill-Live
1.25 × 8
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Pepperstone-MT5-Live01
1.83 × 8219
FusionMarkets-Live
2.30 × 2211
Exness-MT5Real5
3.48 × 3437
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 3441
ICMarkets-MT5-2
3.73 × 1919
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.73 × 60
Exness-MT5Real
6.12 × 748
FxPro-MT5
6.38 × 84
Exness-MT5Real18
7.06 × 51
VantageFX-Live
7.33 × 3
RoboForex-MetaTrader 5
7.80 × 5
AKFXFinancial-MT5Live-2
8.00 × 1
XMGlobal-MT5
9.00 × 4
Exness-MT5Real6
10.40 × 30
7 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
This Signal Running With Fusion 1 EA
İnceleme yok
2025.09.23 07:30
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 08:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 15:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.15 15:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.14 15:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 03:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 03:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 02:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 13:53
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.26% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 01:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 00:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 07:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.08 00:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 07:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 07:36
No swaps are charged
2025.08.06 07:36
No swaps are charged
2025.08.05 13:48
No swaps are charged on the signal account
2025.08.05 07:41
No swaps are charged
2025.08.05 07:41
No swaps are charged
2025.08.04 16:11
No swaps are charged on the signal account
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Fusion1
Ayda 49 USD
59%
0
0
USD
1.6K
USD
10
100%
38
63%
3%
1.43
15.78
USD
22%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.