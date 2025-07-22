SignauxSections
Kyaw Zan Tun

Fusion1

Kyaw Zan Tun
0 avis
Fiabilité
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 49 USD par mois
croissance depuis 2025 82%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
37
Bénéfice trades:
24 (64.86%)
Perte trades:
13 (35.14%)
Meilleure transaction:
387.60 USD
Pire transaction:
-170.70 USD
Bénéfice brut:
1 964.10 USD (11 745 pips)
Perte brute:
-1 138.80 USD (7 501 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (529.95 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
529.95 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.25
Activité de trading:
2.50%
Charge de dépôt maximale:
38.53%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
53 minutes
Facteur de récupération:
3.15
Longs trades:
26 (70.27%)
Courts trades:
11 (29.73%)
Facteur de profit:
1.72
Rendement attendu:
22.31 USD
Bénéfice moyen:
81.84 USD
Perte moyenne:
-87.60 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-256.55 USD)
Perte consécutive maximale:
-256.55 USD (3)
Croissance mensuelle:
25.69%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.35 USD
Maximal:
261.80 USD (15.11%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.63% (207.60 USD)
Par fonds propres:
5.38% (65.20 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 37
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 825
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 4.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +387.60 USD
Pire transaction: -171 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +529.95 USD
Perte consécutive maximale: -256.55 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Coinexx-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 530
Tickmill-Live
1.25 × 8
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Pepperstone-MT5-Live01
1.83 × 8219
FusionMarkets-Live
2.30 × 2211
Exness-MT5Real5
3.48 × 3437
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 3441
ICMarkets-MT5-2
3.73 × 1919
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.73 × 60
Exness-MT5Real
6.12 × 748
FxPro-MT5
6.38 × 84
Exness-MT5Real18
7.06 × 51
VantageFX-Live
7.33 × 3
RoboForex-MetaTrader 5
7.80 × 5
AKFXFinancial-MT5Live-2
8.00 × 1
XMGlobal-MT5
9.00 × 4
Exness-MT5Real6
10.40 × 30
7 plus...
This Signal Running With Fusion 1 EA
Aucun avis
2025.09.23 07:30
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 08:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 15:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.15 15:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.14 15:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 03:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 03:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 02:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 13:53
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.26% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 01:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 00:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 07:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.08 00:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 07:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 07:36
No swaps are charged
2025.08.06 07:36
No swaps are charged
2025.08.05 13:48
No swaps are charged on the signal account
2025.08.05 07:41
No swaps are charged
2025.08.05 07:41
No swaps are charged
2025.08.04 16:11
No swaps are charged on the signal account
