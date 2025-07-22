SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Fusion1
Kyaw Zan Tun

Fusion1

Kyaw Zan Tun
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 49 USD al mese
crescita dal 2025 59%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
38
Profit Trade:
24 (63.15%)
Loss Trade:
14 (36.84%)
Best Trade:
387.60 USD
Worst Trade:
-222.80 USD
Profitto lordo:
1 964.10 USD (11 745 pips)
Perdita lorda:
-1 364.40 USD (7 776 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (529.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
529.95 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
2.50%
Massimo carico di deposito:
41.63%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
52 minuti
Fattore di recupero:
1.34
Long Trade:
27 (71.05%)
Short Trade:
11 (28.95%)
Fattore di profitto:
1.44
Profitto previsto:
15.78 USD
Profitto medio:
81.84 USD
Perdita media:
-97.46 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-441.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-441.15 USD (4)
Crescita mensile:
16.76%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.35 USD
Massimale:
446.40 USD (21.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.69% (446.40 USD)
Per equità:
21.28% (390.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 38
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 600
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +387.60 USD
Worst Trade: -223 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +529.95 USD
Massima perdita consecutiva: -441.15 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Coinexx-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 530
Tickmill-Live
1.25 × 8
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Pepperstone-MT5-Live01
1.83 × 8219
FusionMarkets-Live
2.30 × 2211
Exness-MT5Real5
3.48 × 3437
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 3441
ICMarkets-MT5-2
3.73 × 1919
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.73 × 60
Exness-MT5Real
6.12 × 748
FxPro-MT5
6.38 × 84
Exness-MT5Real18
7.06 × 51
VantageFX-Live
7.33 × 3
RoboForex-MetaTrader 5
7.80 × 5
AKFXFinancial-MT5Live-2
8.00 × 1
XMGlobal-MT5
9.00 × 4
Exness-MT5Real6
10.40 × 30
7 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
This Signal Running With Fusion 1 EA
Non ci sono recensioni
2025.09.23 07:30
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 08:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 15:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.15 15:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.14 15:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 03:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 03:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 02:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 13:53
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.26% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 01:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 00:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 07:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.08 00:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 07:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 07:36
No swaps are charged
2025.08.06 07:36
No swaps are charged
2025.08.05 13:48
No swaps are charged on the signal account
2025.08.05 07:41
No swaps are charged
2025.08.05 07:41
No swaps are charged
2025.08.04 16:11
No swaps are charged on the signal account
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Fusion1
49USD al mese
59%
0
0
USD
1.6K
USD
10
100%
38
63%
3%
1.43
15.78
USD
22%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.