- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
38
Profit Trade:
24 (63.15%)
Loss Trade:
14 (36.84%)
Best Trade:
387.60 USD
Worst Trade:
-222.80 USD
Profitto lordo:
1 964.10 USD (11 745 pips)
Perdita lorda:
-1 364.40 USD (7 776 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (529.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
529.95 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
2.50%
Massimo carico di deposito:
41.63%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
52 minuti
Fattore di recupero:
1.34
Long Trade:
27 (71.05%)
Short Trade:
11 (28.95%)
Fattore di profitto:
1.44
Profitto previsto:
15.78 USD
Profitto medio:
81.84 USD
Perdita media:
-97.46 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-441.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-441.15 USD (4)
Crescita mensile:
16.76%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.35 USD
Massimale:
446.40 USD (21.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.69% (446.40 USD)
Per equità:
21.28% (390.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|600
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +387.60 USD
Worst Trade: -223 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +529.95 USD
Massima perdita consecutiva: -441.15 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 530
|
Tickmill-Live
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.83 × 8219
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2211
|
Exness-MT5Real5
|3.48 × 3437
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 3441
|
ICMarkets-MT5-2
|3.73 × 1919
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
Exness-MT5Real
|6.12 × 748
|
FxPro-MT5
|6.38 × 84
|
Exness-MT5Real18
|7.06 × 51
|
VantageFX-Live
|7.33 × 3
|
RoboForex-MetaTrader 5
|7.80 × 5
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|8.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|9.00 × 4
|
Exness-MT5Real6
|10.40 × 30
This Signal Running With Fusion 1 EA
