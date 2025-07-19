SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Smart Diversification
Xusan Niyazov

Smart Diversification

Xusan Niyazov
0 inceleme
Güvenilirlik
25 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 24%
RoboForex-ECN
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 938
Kârla kapanan işlemler:
1 747 (59.46%)
Zararla kapanan işlemler:
1 191 (40.54%)
En iyi işlem:
30.60 USD
En kötü işlem:
-43.92 USD
Brüt kâr:
8 437.49 USD (552 805 pips)
Brüt zarar:
-7 959.23 USD (491 765 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (176.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
176.98 USD (21)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
8.39%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
143
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.62
Alış işlemleri:
1 460 (49.69%)
Satış işlemleri:
1 478 (50.31%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
0.16 USD
Ortalama kâr:
4.83 USD
Ortalama zarar:
-6.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-148.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-157.06 USD (12)
Aylık büyüme:
3.70%
Yıllık tahmin:
44.86%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
19.75 USD
Maksimum:
769.39 USD (25.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.46% (769.45 USD)
Varlığa göre:
10.32% (298.25 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 165
CADJPY 146
EURUSD 144
GBPJPY 139
GBPUSD 139
USDCHF 138
AUDUSD 135
NZDUSD 124
EURJPY 124
EURCAD 123
AUDJPY 118
USDCAD 108
AUDCAD 107
CADCHF 103
NZDCAD 102
EURAUD 102
GBPCAD 101
CHFJPY 100
AUDCHF 91
GBPCHF 89
NZDJPY 86
GBPAUD 84
EURNZD 78
NZDCHF 77
EURCHF 76
GBPNZD 59
EURGBP 56
AUDNZD 24
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY -2
CADJPY 73
EURUSD -29
GBPJPY 99
GBPUSD 88
USDCHF 15
AUDUSD 76
NZDUSD 97
EURJPY 107
EURCAD 5
AUDJPY 21
USDCAD -32
AUDCAD 60
CADCHF 86
NZDCAD 38
EURAUD 33
GBPCAD -20
CHFJPY 74
AUDCHF 46
GBPCHF -20
NZDJPY -47
GBPAUD -63
EURNZD -41
NZDCHF 63
EURCHF 41
GBPNZD -164
EURGBP -93
AUDNZD -33
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 2.3K
CADJPY 6.6K
EURUSD -1.5K
GBPJPY 9.4K
GBPUSD 5.4K
USDCHF 2.1K
AUDUSD 4.3K
NZDUSD 5.3K
EURJPY 9.8K
EURCAD 1.6K
AUDJPY 1.5K
USDCAD -2K
AUDCAD 6.7K
CADCHF 4.3K
NZDCAD 3.3K
EURAUD 5.8K
GBPCAD 39
CHFJPY 7K
AUDCHF 3K
GBPCHF 1.5K
NZDJPY -2.2K
GBPAUD -2.3K
EURNZD 159
NZDCHF 3.7K
EURCHF 2.7K
GBPNZD -12K
EURGBP -3K
AUDNZD -2.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +30.60 USD
En kötü işlem: -44 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +176.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -148.10 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageFX-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.08 × 73
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
FusionMarkets-Live
1.19 × 21
RoboForex-ECN
1.23 × 17044
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
Exness-MT5Real7
1.38 × 39
StriforLLC-Live
1.40 × 5
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsSC-MT5-2
1.50 × 1165
PUPrime-Live2
1.51 × 111
GoMarkets-Live
1.64 × 11
ICMarketsSC-MT5
1.75 × 2307
66 daha fazla...
Bu işlem sinyali, 26 döviz çifti arasında riskin AI filtreleriyle dağıtıldığı dengeli bir ticaret stratejisidir.

Sistem tamamen otomatiktir ve hiçbir ortalama alma, grid veya diğer yüksek riskli ticaret yöntemlerini kullanmaz. Her döviz çifti için aynı anda yalnızca bir işlem açılabilir.

Tavsiye edilen depozito: $1000+
Tavsiye edilen kaldıraç: 1:30+


İnceleme yok
2025.07.30 18:33
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.46% of days out of 112 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 18:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 16:34
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.76% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 12:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 02:46
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.85% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Smart Diversification
Ayda 30 USD
24%
0
0
USD
2.5K
USD
25
100%
2 938
59%
100%
1.06
0.16
USD
25%
1:300
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.