Trades:
2 937
Bénéfice trades:
1 746 (59.44%)
Perte trades:
1 191 (40.55%)
Meilleure transaction:
30.60 USD
Pire transaction:
-43.92 USD
Bénéfice brut:
8 432.29 USD (552 390 pips)
Perte brute:
-7 959.18 USD (491 765 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (176.98 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
176.98 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
8.39%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
148
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.61
Longs trades:
1 460 (49.71%)
Courts trades:
1 477 (50.29%)
Facteur de profit:
1.06
Rendement attendu:
0.16 USD
Bénéfice moyen:
4.83 USD
Perte moyenne:
-6.68 USD
Pertes consécutives maximales:
17 (-148.10 USD)
Perte consécutive maximale:
-157.06 USD (12)
Croissance mensuelle:
2.92%
Prévision annuelle:
36.38%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
19.75 USD
Maximal:
769.39 USD (25.52%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
25.46% (769.45 USD)
Par fonds propres:
10.32% (298.25 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USDJPY
|164
|CADJPY
|146
|EURUSD
|144
|GBPJPY
|139
|GBPUSD
|139
|USDCHF
|138
|AUDUSD
|135
|NZDUSD
|124
|EURJPY
|124
|EURCAD
|123
|AUDJPY
|118
|USDCAD
|108
|AUDCAD
|107
|CADCHF
|103
|NZDCAD
|102
|EURAUD
|102
|GBPCAD
|101
|CHFJPY
|100
|AUDCHF
|91
|GBPCHF
|89
|NZDJPY
|86
|GBPAUD
|84
|EURNZD
|78
|NZDCHF
|77
|EURCHF
|76
|GBPNZD
|59
|EURGBP
|56
|AUDNZD
|24
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|-7
|CADJPY
|73
|EURUSD
|-29
|GBPJPY
|99
|GBPUSD
|88
|USDCHF
|15
|AUDUSD
|76
|NZDUSD
|97
|EURJPY
|107
|EURCAD
|5
|AUDJPY
|21
|USDCAD
|-32
|AUDCAD
|60
|CADCHF
|86
|NZDCAD
|38
|EURAUD
|33
|GBPCAD
|-20
|CHFJPY
|74
|AUDCHF
|46
|GBPCHF
|-20
|NZDJPY
|-47
|GBPAUD
|-63
|EURNZD
|-41
|NZDCHF
|63
|EURCHF
|41
|GBPNZD
|-164
|EURGBP
|-93
|AUDNZD
|-33
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|1.9K
|CADJPY
|6.6K
|EURUSD
|-1.5K
|GBPJPY
|9.4K
|GBPUSD
|5.4K
|USDCHF
|2.1K
|AUDUSD
|4.3K
|NZDUSD
|5.3K
|EURJPY
|9.8K
|EURCAD
|1.6K
|AUDJPY
|1.5K
|USDCAD
|-2K
|AUDCAD
|6.7K
|CADCHF
|4.3K
|NZDCAD
|3.3K
|EURAUD
|5.8K
|GBPCAD
|39
|CHFJPY
|7K
|AUDCHF
|3K
|GBPCHF
|1.5K
|NZDJPY
|-2.2K
|GBPAUD
|-2.3K
|EURNZD
|159
|NZDCHF
|3.7K
|EURCHF
|2.7K
|GBPNZD
|-12K
|EURGBP
|-3K
|AUDNZD
|-2.5K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +30.60 USD
Pire transaction: -44 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +176.98 USD
Perte consécutive maximale: -148.10 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.08 × 73
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 40
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ICMarkets-MT5
|0.43 × 23
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 107
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|1.19 × 21
|
RoboForex-ECN
|1.23 × 17044
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.36 × 147
|
Exness-MT5Real7
|1.38 × 39
|
StriforLLC-Live
|1.40 × 5
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.50 × 1165
|
PUPrime-Live2
|1.51 × 111
|
GoMarkets-Live
|1.64 × 11
|
ICMarketsSC-MT5
|1.75 × 2307
Ce signal de trading est une stratégie équilibrée basée sur une répartition des risques entre 26 paires de devises à l'aide de filtres IA.
Le système est entièrement automatisé et n’utilise ni moyennes, ni grilles, ni autres méthodes de trading à haut risque. À tout moment, une seule position peut être ouverte par paire de devises.
Dépôt recommandé : 1000 $+
Effet de levier recommandé : 1:30+
Aucun avis
