Xusan Niyazov

Smart Diversification

Xusan Niyazov
0 avis
Fiabilité
25 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 24%
RoboForex-ECN
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 937
Bénéfice trades:
1 746 (59.44%)
Perte trades:
1 191 (40.55%)
Meilleure transaction:
30.60 USD
Pire transaction:
-43.92 USD
Bénéfice brut:
8 432.29 USD (552 390 pips)
Perte brute:
-7 959.18 USD (491 765 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (176.98 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
176.98 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
8.39%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
148
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.61
Longs trades:
1 460 (49.71%)
Courts trades:
1 477 (50.29%)
Facteur de profit:
1.06
Rendement attendu:
0.16 USD
Bénéfice moyen:
4.83 USD
Perte moyenne:
-6.68 USD
Pertes consécutives maximales:
17 (-148.10 USD)
Perte consécutive maximale:
-157.06 USD (12)
Croissance mensuelle:
2.92%
Prévision annuelle:
36.38%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
19.75 USD
Maximal:
769.39 USD (25.52%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
25.46% (769.45 USD)
Par fonds propres:
10.32% (298.25 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 164
CADJPY 146
EURUSD 144
GBPJPY 139
GBPUSD 139
USDCHF 138
AUDUSD 135
NZDUSD 124
EURJPY 124
EURCAD 123
AUDJPY 118
USDCAD 108
AUDCAD 107
CADCHF 103
NZDCAD 102
EURAUD 102
GBPCAD 101
CHFJPY 100
AUDCHF 91
GBPCHF 89
NZDJPY 86
GBPAUD 84
EURNZD 78
NZDCHF 77
EURCHF 76
GBPNZD 59
EURGBP 56
AUDNZD 24
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY -7
CADJPY 73
EURUSD -29
GBPJPY 99
GBPUSD 88
USDCHF 15
AUDUSD 76
NZDUSD 97
EURJPY 107
EURCAD 5
AUDJPY 21
USDCAD -32
AUDCAD 60
CADCHF 86
NZDCAD 38
EURAUD 33
GBPCAD -20
CHFJPY 74
AUDCHF 46
GBPCHF -20
NZDJPY -47
GBPAUD -63
EURNZD -41
NZDCHF 63
EURCHF 41
GBPNZD -164
EURGBP -93
AUDNZD -33
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 1.9K
CADJPY 6.6K
EURUSD -1.5K
GBPJPY 9.4K
GBPUSD 5.4K
USDCHF 2.1K
AUDUSD 4.3K
NZDUSD 5.3K
EURJPY 9.8K
EURCAD 1.6K
AUDJPY 1.5K
USDCAD -2K
AUDCAD 6.7K
CADCHF 4.3K
NZDCAD 3.3K
EURAUD 5.8K
GBPCAD 39
CHFJPY 7K
AUDCHF 3K
GBPCHF 1.5K
NZDJPY -2.2K
GBPAUD -2.3K
EURNZD 159
NZDCHF 3.7K
EURCHF 2.7K
GBPNZD -12K
EURGBP -3K
AUDNZD -2.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +30.60 USD
Pire transaction: -44 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +176.98 USD
Perte consécutive maximale: -148.10 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageFX-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.08 × 73
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
FusionMarkets-Live
1.19 × 21
RoboForex-ECN
1.23 × 17044
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
Exness-MT5Real7
1.38 × 39
StriforLLC-Live
1.40 × 5
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsSC-MT5-2
1.50 × 1165
PUPrime-Live2
1.51 × 111
GoMarkets-Live
1.64 × 11
ICMarketsSC-MT5
1.75 × 2307
66 plus...
Ce signal de trading est une stratégie équilibrée basée sur une répartition des risques entre 26 paires de devises à l'aide de filtres IA.

Le système est entièrement automatisé et n’utilise ni moyennes, ni grilles, ni autres méthodes de trading à haut risque. À tout moment, une seule position peut être ouverte par paire de devises.

Dépôt recommandé : 1000 $+
Effet de levier recommandé : 1:30+


Aucun avis
2025.07.30 18:33
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.46% of days out of 112 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 18:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 16:34
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.76% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 12:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 02:46
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.85% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.