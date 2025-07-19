Ce signal de trading est une stratégie équilibrée basée sur une répartition des risques entre 26 paires de devises à l'aide de filtres IA.

Le système est entièrement automatisé et n’utilise ni moyennes, ni grilles, ni autres méthodes de trading à haut risque. À tout moment, une seule position peut être ouverte par paire de devises.

Dépôt recommandé : 1000 $+

Effet de levier recommandé : 1:30+



