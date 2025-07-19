SegnaliSezioni
Xusan Niyazov

Smart Diversification

Xusan Niyazov
0 recensioni
Affidabilità
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 24%
RoboForex-ECN
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 938
Profit Trade:
1 747 (59.46%)
Loss Trade:
1 191 (40.54%)
Best Trade:
30.60 USD
Worst Trade:
-43.92 USD
Profitto lordo:
8 437.49 USD (552 805 pips)
Perdita lorda:
-7 959.23 USD (491 765 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (176.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
176.98 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
8.39%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
146
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.62
Long Trade:
1 460 (49.69%)
Short Trade:
1 478 (50.31%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
0.16 USD
Profitto medio:
4.83 USD
Perdita media:
-6.68 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-148.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-157.06 USD (12)
Crescita mensile:
3.36%
Previsione annuale:
40.76%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.75 USD
Massimale:
769.39 USD (25.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.46% (769.45 USD)
Per equità:
10.32% (298.25 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 165
CADJPY 146
EURUSD 144
GBPJPY 139
GBPUSD 139
USDCHF 138
AUDUSD 135
NZDUSD 124
EURJPY 124
EURCAD 123
AUDJPY 118
USDCAD 108
AUDCAD 107
CADCHF 103
NZDCAD 102
EURAUD 102
GBPCAD 101
CHFJPY 100
AUDCHF 91
GBPCHF 89
NZDJPY 86
GBPAUD 84
EURNZD 78
NZDCHF 77
EURCHF 76
GBPNZD 59
EURGBP 56
AUDNZD 24
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -2
CADJPY 73
EURUSD -29
GBPJPY 99
GBPUSD 88
USDCHF 15
AUDUSD 76
NZDUSD 97
EURJPY 107
EURCAD 5
AUDJPY 21
USDCAD -32
AUDCAD 60
CADCHF 86
NZDCAD 38
EURAUD 33
GBPCAD -20
CHFJPY 74
AUDCHF 46
GBPCHF -20
NZDJPY -47
GBPAUD -63
EURNZD -41
NZDCHF 63
EURCHF 41
GBPNZD -164
EURGBP -93
AUDNZD -33
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 2.3K
CADJPY 6.6K
EURUSD -1.5K
GBPJPY 9.4K
GBPUSD 5.4K
USDCHF 2.1K
AUDUSD 4.3K
NZDUSD 5.3K
EURJPY 9.8K
EURCAD 1.6K
AUDJPY 1.5K
USDCAD -2K
AUDCAD 6.7K
CADCHF 4.3K
NZDCAD 3.3K
EURAUD 5.8K
GBPCAD 39
CHFJPY 7K
AUDCHF 3K
GBPCHF 1.5K
NZDJPY -2.2K
GBPAUD -2.3K
EURNZD 159
NZDCHF 3.7K
EURCHF 2.7K
GBPNZD -12K
EURGBP -3K
AUDNZD -2.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +30.60 USD
Worst Trade: -44 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +176.98 USD
Massima perdita consecutiva: -148.10 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageFX-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.08 × 73
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
FusionMarkets-Live
1.19 × 21
RoboForex-ECN
1.23 × 17044
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
Exness-MT5Real7
1.38 × 39
StriforLLC-Live
1.40 × 5
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsSC-MT5-2
1.50 × 1165
PUPrime-Live2
1.51 × 111
GoMarkets-Live
1.64 × 11
ICMarketsSC-MT5
1.75 × 2307
66 più
Questo segnale di trading è una strategia bilanciata basata sulla distribuzione del rischio su 26 coppie di valute tramite filtri AI.

Il sistema è completamente automatizzato e non utilizza medie, griglie o altri metodi di trading ad alto rischio. In ogni momento può essere aperta solo una posizione per coppia valutaria.

Deposito consigliato: $1000+
Leva consigliata: 1:30+


Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.