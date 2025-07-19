- Crescita
Trade:
2 938
Profit Trade:
1 747 (59.46%)
Loss Trade:
1 191 (40.54%)
Best Trade:
30.60 USD
Worst Trade:
-43.92 USD
Profitto lordo:
8 437.49 USD (552 805 pips)
Perdita lorda:
-7 959.23 USD (491 765 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (176.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
176.98 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
8.39%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
146
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.62
Long Trade:
1 460 (49.69%)
Short Trade:
1 478 (50.31%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
0.16 USD
Profitto medio:
4.83 USD
Perdita media:
-6.68 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-148.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-157.06 USD (12)
Crescita mensile:
3.36%
Previsione annuale:
40.76%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.75 USD
Massimale:
769.39 USD (25.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.46% (769.45 USD)
Per equità:
10.32% (298.25 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|165
|CADJPY
|146
|EURUSD
|144
|GBPJPY
|139
|GBPUSD
|139
|USDCHF
|138
|AUDUSD
|135
|NZDUSD
|124
|EURJPY
|124
|EURCAD
|123
|AUDJPY
|118
|USDCAD
|108
|AUDCAD
|107
|CADCHF
|103
|NZDCAD
|102
|EURAUD
|102
|GBPCAD
|101
|CHFJPY
|100
|AUDCHF
|91
|GBPCHF
|89
|NZDJPY
|86
|GBPAUD
|84
|EURNZD
|78
|NZDCHF
|77
|EURCHF
|76
|GBPNZD
|59
|EURGBP
|56
|AUDNZD
|24
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-2
|CADJPY
|73
|EURUSD
|-29
|GBPJPY
|99
|GBPUSD
|88
|USDCHF
|15
|AUDUSD
|76
|NZDUSD
|97
|EURJPY
|107
|EURCAD
|5
|AUDJPY
|21
|USDCAD
|-32
|AUDCAD
|60
|CADCHF
|86
|NZDCAD
|38
|EURAUD
|33
|GBPCAD
|-20
|CHFJPY
|74
|AUDCHF
|46
|GBPCHF
|-20
|NZDJPY
|-47
|GBPAUD
|-63
|EURNZD
|-41
|NZDCHF
|63
|EURCHF
|41
|GBPNZD
|-164
|EURGBP
|-93
|AUDNZD
|-33
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|2.3K
|CADJPY
|6.6K
|EURUSD
|-1.5K
|GBPJPY
|9.4K
|GBPUSD
|5.4K
|USDCHF
|2.1K
|AUDUSD
|4.3K
|NZDUSD
|5.3K
|EURJPY
|9.8K
|EURCAD
|1.6K
|AUDJPY
|1.5K
|USDCAD
|-2K
|AUDCAD
|6.7K
|CADCHF
|4.3K
|NZDCAD
|3.3K
|EURAUD
|5.8K
|GBPCAD
|39
|CHFJPY
|7K
|AUDCHF
|3K
|GBPCHF
|1.5K
|NZDJPY
|-2.2K
|GBPAUD
|-2.3K
|EURNZD
|159
|NZDCHF
|3.7K
|EURCHF
|2.7K
|GBPNZD
|-12K
|EURGBP
|-3K
|AUDNZD
|-2.5K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.08 × 73
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 40
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ICMarkets-MT5
|0.43 × 23
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 107
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|1.19 × 21
|
RoboForex-ECN
|1.23 × 17044
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.36 × 147
|
Exness-MT5Real7
|1.38 × 39
|
StriforLLC-Live
|1.40 × 5
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.50 × 1165
|
PUPrime-Live2
|1.51 × 111
|
GoMarkets-Live
|1.64 × 11
|
ICMarketsSC-MT5
|1.75 × 2307
Questo segnale di trading è una strategia bilanciata basata sulla distribuzione del rischio su 26 coppie di valute tramite filtri AI.
Il sistema è completamente automatizzato e non utilizza medie, griglie o altri metodi di trading ad alto rischio. In ogni momento può essere aperta solo una posizione per coppia valutaria.
Deposito consigliato: $1000+
Leva consigliata: 1:30+
