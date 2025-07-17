SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / MyStrategy
Rene Stolz

MyStrategy

Rene Stolz
0 inceleme
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -51%
BlackBullMarkets-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
122
Kârla kapanan işlemler:
82 (67.21%)
Zararla kapanan işlemler:
40 (32.79%)
En iyi işlem:
208.12 EUR
En kötü işlem:
-209.91 EUR
Brüt kâr:
1 987.19 EUR (25 363 pips)
Brüt zarar:
-3 008.38 EUR (42 771 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (83.54 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
584.28 EUR (6)
Sharpe oranı:
-0.11
Alım-satım etkinliği:
60.33%
Maks. mevduat yükü:
16.60%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.60
Alış işlemleri:
84 (68.85%)
Satış işlemleri:
38 (31.15%)
Kâr faktörü:
0.66
Beklenen getiri:
-8.37 EUR
Ortalama kâr:
24.23 EUR
Ortalama zarar:
-75.21 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-824.16 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-824.16 EUR (6)
Aylık büyüme:
-37.87%
Algo alım-satım:
63%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 102.11 EUR
Maksimum:
1 713.60 EUR (65.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
65.61% (1 714.08 EUR)
Varlığa göre:
26.43% (312.13 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDp 62
AUDCADp 24
AUDCAD 17
AUDNZD 11
GER30 4
US30 3
XAUUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDp -1.2K
AUDCADp 3
AUDCAD 58
AUDNZD 49
GER30 -16
US30 11
XAUUSD -23
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDp -17K
AUDCADp 165
AUDCAD 808
AUDNZD -136
GER30 -1.4K
US30 129
XAUUSD -402
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +208.12 EUR
En kötü işlem: -210 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +83.54 EUR
Maksimum ardışık zarar: -824.16 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
9.00 × 2
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.11 16:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.04 03:18
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.19 15:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 11:18
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 13:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 22:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 13:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.17 19:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.17 19:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MyStrategy
Ayda 30 USD
-51%
0
0
USD
979
EUR
13
63%
122
67%
60%
0.66
-8.37
EUR
66%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.