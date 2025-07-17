SignauxSections
Rene Stolz

MyStrategy

Rene Stolz
0 avis
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -51%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
122
Bénéfice trades:
82 (67.21%)
Perte trades:
40 (32.79%)
Meilleure transaction:
208.12 EUR
Pire transaction:
-209.91 EUR
Bénéfice brut:
1 987.19 EUR (25 363 pips)
Perte brute:
-3 008.38 EUR (42 771 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (83.54 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
584.28 EUR (6)
Ratio de Sharpe:
-0.11
Activité de trading:
59.27%
Charge de dépôt maximale:
16.60%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.60
Longs trades:
84 (68.85%)
Courts trades:
38 (31.15%)
Facteur de profit:
0.66
Rendement attendu:
-8.37 EUR
Bénéfice moyen:
24.23 EUR
Perte moyenne:
-75.21 EUR
Pertes consécutives maximales:
6 (-824.16 EUR)
Perte consécutive maximale:
-824.16 EUR (6)
Croissance mensuelle:
-41.31%
Algo trading:
63%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 102.11 EUR
Maximal:
1 713.60 EUR (65.62%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
65.61% (1 714.08 EUR)
Par fonds propres:
26.43% (312.13 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDp 62
AUDCADp 24
AUDCAD 17
AUDNZD 11
GER30 4
US30 3
XAUUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDp -1.2K
AUDCADp 3
AUDCAD 58
AUDNZD 49
GER30 -16
US30 11
XAUUSD -23
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDp -17K
AUDCADp 165
AUDCAD 808
AUDNZD -136
GER30 -1.4K
US30 129
XAUUSD -402
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +208.12 EUR
Pire transaction: -210 EUR
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +83.54 EUR
Perte consécutive maximale: -824.16 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlackBullMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
9.00 × 2
Aucun avis
2025.09.11 16:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.04 03:18
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.19 15:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 11:18
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 13:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 22:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 13:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.17 19:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.17 19:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
MyStrategy
30 USD par mois
-51%
0
0
USD
979
EUR
13
63%
122
67%
59%
0.66
-8.37
EUR
66%
1:500
