SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / MyStrategy
Rene Stolz

MyStrategy

Rene Stolz
0 recensioni
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -51%
BlackBullMarkets-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
122
Profit Trade:
82 (67.21%)
Loss Trade:
40 (32.79%)
Best Trade:
208.12 EUR
Worst Trade:
-209.91 EUR
Profitto lordo:
1 987.19 EUR (25 363 pips)
Perdita lorda:
-3 008.38 EUR (42 771 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (83.54 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
584.28 EUR (6)
Indice di Sharpe:
-0.11
Attività di trading:
59.27%
Massimo carico di deposito:
16.60%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.60
Long Trade:
84 (68.85%)
Short Trade:
38 (31.15%)
Fattore di profitto:
0.66
Profitto previsto:
-8.37 EUR
Profitto medio:
24.23 EUR
Perdita media:
-75.21 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-824.16 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-824.16 EUR (6)
Crescita mensile:
-41.31%
Algo trading:
63%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 102.11 EUR
Massimale:
1 713.60 EUR (65.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
65.61% (1 714.08 EUR)
Per equità:
26.43% (312.13 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDp 62
AUDCADp 24
AUDCAD 17
AUDNZD 11
GER30 4
US30 3
XAUUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDp -1.2K
AUDCADp 3
AUDCAD 58
AUDNZD 49
GER30 -16
US30 11
XAUUSD -23
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDp -17K
AUDCADp 165
AUDCAD 808
AUDNZD -136
GER30 -1.4K
US30 129
XAUUSD -402
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +208.12 EUR
Worst Trade: -210 EUR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +83.54 EUR
Massima perdita consecutiva: -824.16 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
9.00 × 2
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.11 16:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.04 03:18
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.19 15:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 11:18
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 13:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 22:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 13:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.17 19:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.17 19:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MyStrategy
30USD al mese
-51%
0
0
USD
979
EUR
13
63%
122
67%
59%
0.66
-8.37
EUR
66%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.