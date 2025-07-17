- Crescita
Trade:
122
Profit Trade:
82 (67.21%)
Loss Trade:
40 (32.79%)
Best Trade:
208.12 EUR
Worst Trade:
-209.91 EUR
Profitto lordo:
1 987.19 EUR (25 363 pips)
Perdita lorda:
-3 008.38 EUR (42 771 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (83.54 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
584.28 EUR (6)
Indice di Sharpe:
-0.11
Attività di trading:
59.27%
Massimo carico di deposito:
16.60%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.60
Long Trade:
84 (68.85%)
Short Trade:
38 (31.15%)
Fattore di profitto:
0.66
Profitto previsto:
-8.37 EUR
Profitto medio:
24.23 EUR
Perdita media:
-75.21 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-824.16 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-824.16 EUR (6)
Crescita mensile:
-41.31%
Algo trading:
63%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 102.11 EUR
Massimale:
1 713.60 EUR (65.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
65.61% (1 714.08 EUR)
Per equità:
26.43% (312.13 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDp
|62
|AUDCADp
|24
|AUDCAD
|17
|AUDNZD
|11
|GER30
|4
|US30
|3
|XAUUSD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDp
|-1.2K
|AUDCADp
|3
|AUDCAD
|58
|AUDNZD
|49
|GER30
|-16
|US30
|11
|XAUUSD
|-23
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDp
|-17K
|AUDCADp
|165
|AUDCAD
|808
|AUDNZD
|-136
|GER30
|-1.4K
|US30
|129
|XAUUSD
|-402
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +208.12 EUR
Worst Trade: -210 EUR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +83.54 EUR
Massima perdita consecutiva: -824.16 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|9.00 × 2
