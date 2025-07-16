- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
178
Kârla kapanan işlemler:
120 (67.41%)
Zararla kapanan işlemler:
58 (32.58%)
En iyi işlem:
290.90 USD
En kötü işlem:
-117.65 USD
Brüt kâr:
1 056.80 USD (315 117 pips)
Brüt zarar:
-540.35 USD (123 967 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (173.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
350.88 USD (2)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
97.84%
Maks. mevduat yükü:
40.67%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.42
Alış işlemleri:
142 (79.78%)
Satış işlemleri:
36 (20.22%)
Kâr faktörü:
1.96
Beklenen getiri:
2.90 USD
Ortalama kâr:
8.81 USD
Ortalama zarar:
-9.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-17.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-237.75 USD (4)
Aylık büyüme:
31.53%
Yıllık tahmin:
382.57%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.43 USD
Maksimum:
364.89 USD (29.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
61.49% (364.79 USD)
Varlığa göre:
73.06% (370.20 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|SP500ft.
|65
|NZDCAD-VIP
|27
|USDJPY-VIP
|23
|XAUUSD-VIP
|11
|NAS100ft.
|10
|GER40ft.
|8
|USOUSD-VIP
|8
|ETHUSD
|8
|EURUSD-VIP
|5
|CL-OIL-VIP
|4
|GBPUSD-VIP
|4
|DJ30ft.
|3
|XAGUSD-VIP
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|SP500ft.
|181
|NZDCAD-VIP
|45
|USDJPY-VIP
|101
|XAUUSD-VIP
|-27
|NAS100ft.
|97
|GER40ft.
|17
|USOUSD-VIP
|-376
|ETHUSD
|10
|EURUSD-VIP
|50
|CL-OIL-VIP
|365
|GBPUSD-VIP
|28
|DJ30ft.
|5
|XAGUSD-VIP
|20
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|SP500ft.
|86K
|NZDCAD-VIP
|1.6K
|USDJPY-VIP
|5.6K
|XAUUSD-VIP
|-1.8K
|NAS100ft.
|98K
|GER40ft.
|15K
|USOUSD-VIP
|-34K
|ETHUSD
|-1.6K
|EURUSD-VIP
|2.1K
|CL-OIL-VIP
|13K
|GBPUSD-VIP
|1.5K
|DJ30ft.
|5K
|XAGUSD-VIP
|385
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +290.90 USD
En kötü işlem: -118 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +173.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.51 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
