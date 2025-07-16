SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Low Frequency Trading
Jun Yong Guo

Low Frequency Trading

Jun Yong Guo
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 207%
VTMarkets-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
178
Kârla kapanan işlemler:
120 (67.41%)
Zararla kapanan işlemler:
58 (32.58%)
En iyi işlem:
290.90 USD
En kötü işlem:
-117.65 USD
Brüt kâr:
1 056.80 USD (315 117 pips)
Brüt zarar:
-540.35 USD (123 967 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (173.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
350.88 USD (2)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
97.84%
Maks. mevduat yükü:
40.67%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.42
Alış işlemleri:
142 (79.78%)
Satış işlemleri:
36 (20.22%)
Kâr faktörü:
1.96
Beklenen getiri:
2.90 USD
Ortalama kâr:
8.81 USD
Ortalama zarar:
-9.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-17.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-237.75 USD (4)
Aylık büyüme:
31.53%
Yıllık tahmin:
382.57%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.43 USD
Maksimum:
364.89 USD (29.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
61.49% (364.79 USD)
Varlığa göre:
73.06% (370.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
SP500ft. 65
NZDCAD-VIP 27
USDJPY-VIP 23
XAUUSD-VIP 11
NAS100ft. 10
GER40ft. 8
USOUSD-VIP 8
ETHUSD 8
EURUSD-VIP 5
CL-OIL-VIP 4
GBPUSD-VIP 4
DJ30ft. 3
XAGUSD-VIP 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
SP500ft. 181
NZDCAD-VIP 45
USDJPY-VIP 101
XAUUSD-VIP -27
NAS100ft. 97
GER40ft. 17
USOUSD-VIP -376
ETHUSD 10
EURUSD-VIP 50
CL-OIL-VIP 365
GBPUSD-VIP 28
DJ30ft. 5
XAGUSD-VIP 20
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
SP500ft. 86K
NZDCAD-VIP 1.6K
USDJPY-VIP 5.6K
XAUUSD-VIP -1.8K
NAS100ft. 98K
GER40ft. 15K
USOUSD-VIP -34K
ETHUSD -1.6K
EURUSD-VIP 2.1K
CL-OIL-VIP 13K
GBPUSD-VIP 1.5K
DJ30ft. 5K
XAGUSD-VIP 385
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +290.90 USD
En kötü işlem: -118 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +173.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.51 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

  • Technical financial vocabulary
  • Marketing impact
  • Grammatical parallel structure
  • Absence of unrealistic claims 


İnceleme yok
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.08.28 18:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.26 05:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.22 10:13
No swaps are charged on the signal account
2025.08.13 09:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 08:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 20:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 17:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 16:37
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 14:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 13:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.08.12 06:50
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 06:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 05:50
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 05:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 04:50
High current drawdown in 72% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 14:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Low Frequency Trading
Ayda 30 USD
207%
0
0
USD
933
USD
15
0%
178
67%
98%
1.95
2.90
USD
73%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.