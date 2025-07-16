SignauxSections
Jun Yong Guo

Low Frequency Trading

Jun Yong Guo
0 avis
Fiabilité
15 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 202%
VTMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
173
Bénéfice trades:
116 (67.05%)
Perte trades:
57 (32.95%)
Meilleure transaction:
290.90 USD
Pire transaction:
-117.65 USD
Bénéfice brut:
1 042.72 USD (313 627 pips)
Perte brute:
-539.82 USD (123 937 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (173.54 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
350.88 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
97.84%
Charge de dépôt maximale:
40.67%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
30
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.38
Longs trades:
140 (80.92%)
Courts trades:
33 (19.08%)
Facteur de profit:
1.93
Rendement attendu:
2.91 USD
Bénéfice moyen:
8.99 USD
Perte moyenne:
-9.47 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-17.51 USD)
Perte consécutive maximale:
-237.75 USD (4)
Croissance mensuelle:
29.62%
Prévision annuelle:
359.39%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.43 USD
Maximal:
364.89 USD (29.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
61.49% (364.79 USD)
Par fonds propres:
73.06% (370.20 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
SP500ft. 65
NZDCAD-VIP 27
USDJPY-VIP 22
XAUUSD-VIP 10
NAS100ft. 10
GER40ft. 8
USOUSD-VIP 8
ETHUSD 8
CL-OIL-VIP 4
DJ30ft. 3
GBPUSD-VIP 3
EURUSD-VIP 3
XAGUSD-VIP 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
SP500ft. 181
NZDCAD-VIP 45
USDJPY-VIP 98
XAUUSD-VIP -31
NAS100ft. 97
GER40ft. 17
USOUSD-VIP -376
ETHUSD 10
CL-OIL-VIP 365
DJ30ft. 5
GBPUSD-VIP 26
EURUSD-VIP 46
XAGUSD-VIP 20
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
SP500ft. 86K
NZDCAD-VIP 1.6K
USDJPY-VIP 5.3K
XAUUSD-VIP -2.4K
NAS100ft. 98K
GER40ft. 15K
USOUSD-VIP -34K
ETHUSD -1.6K
CL-OIL-VIP 13K
DJ30ft. 5K
GBPUSD-VIP 1.3K
EURUSD-VIP 1.6K
XAGUSD-VIP 385
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +290.90 USD
Pire transaction: -118 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +173.54 USD
Perte consécutive maximale: -17.51 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VTMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

  • Technical financial vocabulary
  • Marketing impact
  • Grammatical parallel structure
  • Absence of unrealistic claims 


Aucun avis
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.08.28 18:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.26 05:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.22 10:13
No swaps are charged on the signal account
2025.08.13 09:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 08:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 20:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 17:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 16:37
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 14:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 13:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.08.12 06:50
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 06:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 05:50
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 05:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 04:50
High current drawdown in 72% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 14:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
