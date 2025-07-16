SegnaliSezioni
Low Frequency Trading
Jun Yong Guo

Low Frequency Trading

Jun Yong Guo
0 recensioni
Affidabilità
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 207%
VTMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
178
Profit Trade:
120 (67.41%)
Loss Trade:
58 (32.58%)
Best Trade:
290.90 USD
Worst Trade:
-117.65 USD
Profitto lordo:
1 056.80 USD (315 117 pips)
Perdita lorda:
-540.35 USD (123 967 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (173.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
350.88 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
97.84%
Massimo carico di deposito:
40.67%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.42
Long Trade:
142 (79.78%)
Short Trade:
36 (20.22%)
Fattore di profitto:
1.96
Profitto previsto:
2.90 USD
Profitto medio:
8.81 USD
Perdita media:
-9.32 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-17.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-237.75 USD (4)
Crescita mensile:
31.53%
Previsione annuale:
382.57%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.43 USD
Massimale:
364.89 USD (29.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
61.49% (364.79 USD)
Per equità:
73.06% (370.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
SP500ft. 65
NZDCAD-VIP 27
USDJPY-VIP 23
XAUUSD-VIP 11
NAS100ft. 10
GER40ft. 8
USOUSD-VIP 8
ETHUSD 8
EURUSD-VIP 5
CL-OIL-VIP 4
GBPUSD-VIP 4
DJ30ft. 3
XAGUSD-VIP 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
SP500ft. 181
NZDCAD-VIP 45
USDJPY-VIP 101
XAUUSD-VIP -27
NAS100ft. 97
GER40ft. 17
USOUSD-VIP -376
ETHUSD 10
EURUSD-VIP 50
CL-OIL-VIP 365
GBPUSD-VIP 28
DJ30ft. 5
XAGUSD-VIP 20
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
SP500ft. 86K
NZDCAD-VIP 1.6K
USDJPY-VIP 5.6K
XAUUSD-VIP -1.8K
NAS100ft. 98K
GER40ft. 15K
USOUSD-VIP -34K
ETHUSD -1.6K
EURUSD-VIP 2.1K
CL-OIL-VIP 13K
GBPUSD-VIP 1.5K
DJ30ft. 5K
XAGUSD-VIP 385
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Best Trade: +290.90 USD
Worst Trade: -118 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +173.54 USD
Massima perdita consecutiva: -17.51 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.08.28 18:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.26 05:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.22 10:13
No swaps are charged on the signal account
2025.08.13 09:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 08:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 20:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 17:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 16:37
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 14:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 13:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.08.12 06:50
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 06:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 05:50
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 05:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 04:50
High current drawdown in 72% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 14:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
