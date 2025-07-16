- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
178
Profit Trade:
120 (67.41%)
Loss Trade:
58 (32.58%)
Best Trade:
290.90 USD
Worst Trade:
-117.65 USD
Profitto lordo:
1 056.80 USD (315 117 pips)
Perdita lorda:
-540.35 USD (123 967 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (173.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
350.88 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
97.84%
Massimo carico di deposito:
40.67%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.42
Long Trade:
142 (79.78%)
Short Trade:
36 (20.22%)
Fattore di profitto:
1.96
Profitto previsto:
2.90 USD
Profitto medio:
8.81 USD
Perdita media:
-9.32 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-17.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-237.75 USD (4)
Crescita mensile:
31.53%
Previsione annuale:
382.57%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.43 USD
Massimale:
364.89 USD (29.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
61.49% (364.79 USD)
Per equità:
73.06% (370.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|SP500ft.
|65
|NZDCAD-VIP
|27
|USDJPY-VIP
|23
|XAUUSD-VIP
|11
|NAS100ft.
|10
|GER40ft.
|8
|USOUSD-VIP
|8
|ETHUSD
|8
|EURUSD-VIP
|5
|CL-OIL-VIP
|4
|GBPUSD-VIP
|4
|DJ30ft.
|3
|XAGUSD-VIP
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|SP500ft.
|181
|NZDCAD-VIP
|45
|USDJPY-VIP
|101
|XAUUSD-VIP
|-27
|NAS100ft.
|97
|GER40ft.
|17
|USOUSD-VIP
|-376
|ETHUSD
|10
|EURUSD-VIP
|50
|CL-OIL-VIP
|365
|GBPUSD-VIP
|28
|DJ30ft.
|5
|XAGUSD-VIP
|20
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|SP500ft.
|86K
|NZDCAD-VIP
|1.6K
|USDJPY-VIP
|5.6K
|XAUUSD-VIP
|-1.8K
|NAS100ft.
|98K
|GER40ft.
|15K
|USOUSD-VIP
|-34K
|ETHUSD
|-1.6K
|EURUSD-VIP
|2.1K
|CL-OIL-VIP
|13K
|GBPUSD-VIP
|1.5K
|DJ30ft.
|5K
|XAGUSD-VIP
|385
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +290.90 USD
Worst Trade: -118 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +173.54 USD
Massima perdita consecutiva: -17.51 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
