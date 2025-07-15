Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real3 0.00 × 1 Exness-MT5Real7 0.00 × 1 OneRoyal-Server 0.00 × 1 FPMarketsSC-Live 0.00 × 1 Bybit-Live 0.00 × 1 RazeGlobalMarkets-Server 0.38 × 8 PUPrime-Live 0.50 × 12 FusionMarkets-Live 0.60 × 5 ForexClubBY-MT5 Real Server 0.70 × 40 FundingTradersGroup-Server 0.71 × 7 FxPro-MT5 Live02 0.91 × 11 TradeMaxGlobal-Live 0.92 × 24 Coinexx-Live 1.00 × 1 ECMarkets-MT5-Live01 1.00 × 4 BlueberryMarkets-Live 1.14 × 28 VantageInternational-Live 10 1.30 × 10 ICMarketsSC-MT5-2 1.45 × 105 ICMarketsSC-MT5 1.50 × 14 Tickmill-Live 1.56 × 36 ForexTimeFXTM-Live01 1.86 × 7 RHCInvestments-Metadoro 2.00 × 1 TitanFX-MT5-01 2.00 × 2 Axiory-Live 2.00 × 2 Exness-MT5Real12 2.00 × 1 MFGinvest-Server 2.00 × 1 62 daha fazla...