Jakub Schwarz

QuantBreak

Jakub Schwarz
0 inceleme
Güvenilirlik
65 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 31%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 784
Kârla kapanan işlemler:
826 (46.30%)
Zararla kapanan işlemler:
958 (53.70%)
En iyi işlem:
595.02 USD
En kötü işlem:
-126.76 USD
Brüt kâr:
22 410.97 USD (1 110 495 pips)
Brüt zarar:
-19 406.13 USD (1 038 457 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (99.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 083.15 USD (5)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
61.42%
Maks. mevduat yükü:
30.78%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
2.43
Alış işlemleri:
982 (55.04%)
Satış işlemleri:
802 (44.96%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
1.68 USD
Ortalama kâr:
27.13 USD
Ortalama zarar:
-20.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-248.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-418.68 USD (6)
Aylık büyüme:
2.46%
Yıllık tahmin:
29.82%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
518.18 USD
Maksimum:
1 235.73 USD (31.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.19% (743.17 USD)
Varlığa göre:
0.93% (211.47 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 595
GBPJPY 309
XAUUSD 284
USTEC 227
GBPUSD 218
EURJPY 151
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 2.6K
GBPJPY 151
XAUUSD 663
USTEC -84
GBPUSD -268
EURJPY -44
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 26K
GBPJPY -64
XAUUSD 80K
USTEC -29K
GBPUSD -4.1K
EURJPY -864
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +595.02 USD
En kötü işlem: -127 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +99.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -248.66 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real3
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.38 × 8
PUPrime-Live
0.50 × 12
FusionMarkets-Live
0.60 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.70 × 40
FundingTradersGroup-Server
0.71 × 7
FxPro-MT5 Live02
0.91 × 11
TradeMaxGlobal-Live
0.92 × 24
Coinexx-Live
1.00 × 1
ECMarkets-MT5-Live01
1.00 × 4
BlueberryMarkets-Live
1.14 × 28
VantageInternational-Live 10
1.30 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
1.45 × 105
ICMarketsSC-MT5
1.50 × 14
Tickmill-Live
1.56 × 36
ForexTimeFXTM-Live01
1.86 × 7
RHCInvestments-Metadoro
2.00 × 1
TitanFX-MT5-01
2.00 × 2
Axiory-Live
2.00 × 2
Exness-MT5Real12
2.00 × 1
MFGinvest-Server
2.00 × 1
62 daha fazla...
This is a fully automated breakout algorithm trading a diversified portfolio of symbols. The strategy is designed for stability and long-term performance, avoiding high-risk approaches. It focuses on disciplined execution across multiple markets, aiming for consistent results through diversification and robust risk management.


İnceleme yok
2025.07.15 08:59
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.33% of days out of 376 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
QuantBreak
Ayda 30 USD
31%
0
0
USD
23K
USD
65
99%
1 784
46%
61%
1.15
1.68
USD
14%
1:30
