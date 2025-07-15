- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 784
Kârla kapanan işlemler:
826 (46.30%)
Zararla kapanan işlemler:
958 (53.70%)
En iyi işlem:
595.02 USD
En kötü işlem:
-126.76 USD
Brüt kâr:
22 410.97 USD (1 110 495 pips)
Brüt zarar:
-19 406.13 USD (1 038 457 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (99.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 083.15 USD (5)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
61.42%
Maks. mevduat yükü:
30.78%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
2.43
Alış işlemleri:
982 (55.04%)
Satış işlemleri:
802 (44.96%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
1.68 USD
Ortalama kâr:
27.13 USD
Ortalama zarar:
-20.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-248.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-418.68 USD (6)
Aylık büyüme:
2.46%
Yıllık tahmin:
29.82%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
518.18 USD
Maksimum:
1 235.73 USD (31.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.19% (743.17 USD)
Varlığa göre:
0.93% (211.47 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|595
|GBPJPY
|309
|XAUUSD
|284
|USTEC
|227
|GBPUSD
|218
|EURJPY
|151
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|2.6K
|GBPJPY
|151
|XAUUSD
|663
|USTEC
|-84
|GBPUSD
|-268
|EURJPY
|-44
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|26K
|GBPJPY
|-64
|XAUUSD
|80K
|USTEC
|-29K
|GBPUSD
|-4.1K
|EURJPY
|-864
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +595.02 USD
En kötü işlem: -127 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +99.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -248.66 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.38 × 8
|
PUPrime-Live
|0.50 × 12
|
FusionMarkets-Live
|0.60 × 5
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.70 × 40
|
FundingTradersGroup-Server
|0.71 × 7
|
FxPro-MT5 Live02
|0.91 × 11
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.92 × 24
|
Coinexx-Live
|1.00 × 1
|
ECMarkets-MT5-Live01
|1.00 × 4
|
BlueberryMarkets-Live
|1.14 × 28
|
VantageInternational-Live 10
|1.30 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.45 × 105
|
ICMarketsSC-MT5
|1.50 × 14
|
Tickmill-Live
|1.56 × 36
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.86 × 7
|
RHCInvestments-Metadoro
|2.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|2.00 × 2
|
Axiory-Live
|2.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|2.00 × 1
|
MFGinvest-Server
|2.00 × 1
This is a fully automated breakout algorithm trading a diversified portfolio of symbols. The strategy is designed for stability and long-term performance, avoiding high-risk approaches. It focuses on disciplined execution across multiple markets, aiming for consistent results through diversification and robust risk management.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
31%
0
0
USD
USD
23K
USD
USD
65
99%
1 784
46%
61%
1.15
1.68
USD
USD
14%
1:30