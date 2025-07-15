SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / QuantBreak
Jakub Schwarz

QuantBreak

Jakub Schwarz
0 avis
Fiabilité
65 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 30%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 778
Bénéfice trades:
821 (46.17%)
Perte trades:
957 (53.82%)
Meilleure transaction:
595.02 USD
Pire transaction:
-126.76 USD
Bénéfice brut:
22 267.19 USD (1 109 572 pips)
Perte brute:
-19 381.12 USD (1 038 313 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (99.68 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 083.15 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
61.42%
Charge de dépôt maximale:
30.78%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
39
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
2.34
Longs trades:
978 (55.01%)
Courts trades:
800 (44.99%)
Facteur de profit:
1.15
Rendement attendu:
1.62 USD
Bénéfice moyen:
27.12 USD
Perte moyenne:
-20.25 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-248.66 USD)
Perte consécutive maximale:
-418.68 USD (6)
Croissance mensuelle:
1.48%
Prévision annuelle:
18.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
518.18 USD
Maximal:
1 235.73 USD (31.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.19% (743.17 USD)
Par fonds propres:
0.93% (211.47 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 593
GBPJPY 307
XAUUSD 284
USTEC 227
GBPUSD 217
EURJPY 150
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 2.5K
GBPJPY 118
XAUUSD 663
USTEC -84
GBPUSD -311
EURJPY -19
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 25K
GBPJPY -423
XAUUSD 80K
USTEC -29K
GBPUSD -4.4K
EURJPY -720
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +595.02 USD
Pire transaction: -127 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +99.68 USD
Perte consécutive maximale: -248.66 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsEU-MT5-5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real3
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.38 × 8
PUPrime-Live
0.50 × 12
FusionMarkets-Live
0.60 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.70 × 40
FundingTradersGroup-Server
0.71 × 7
FxPro-MT5 Live02
0.91 × 11
TradeMaxGlobal-Live
0.92 × 24
Coinexx-Live
1.00 × 1
ECMarkets-MT5-Live01
1.00 × 4
BlueberryMarkets-Live
1.14 × 28
VantageInternational-Live 10
1.30 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
1.45 × 105
ICMarketsSC-MT5
1.50 × 14
Tickmill-Live
1.56 × 36
ForexTimeFXTM-Live01
1.86 × 7
RHCInvestments-Metadoro
2.00 × 1
TitanFX-MT5-01
2.00 × 2
Axiory-Live
2.00 × 2
Exness-MT5Real12
2.00 × 1
MFGinvest-Server
2.00 × 1
62 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

This is a fully automated breakout algorithm trading a diversified portfolio of symbols. The strategy is designed for stability and long-term performance, avoiding high-risk approaches. It focuses on disciplined execution across multiple markets, aiming for consistent results through diversification and robust risk management.


Aucun avis
2025.07.15 08:59
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.33% of days out of 376 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
QuantBreak
30 USD par mois
30%
0
0
USD
23K
USD
65
99%
1 778
46%
61%
1.14
1.62
USD
14%
1:30
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.