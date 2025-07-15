SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / IC Trading Signla MT5
Vladimira Sepelakova

IC Trading Signla MT5

Vladimira Sepelakova
0 inceleme
Güvenilirlik
76 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 30%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 227
Kârla kapanan işlemler:
1 013 (82.55%)
Zararla kapanan işlemler:
214 (17.44%)
En iyi işlem:
50.94 EUR
En kötü işlem:
-20.51 EUR
Brüt kâr:
1 398.43 EUR (182 957 pips)
Brüt zarar:
-939.57 EUR (125 103 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (30.81 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
230.37 EUR (12)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.69%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.90
Alış işlemleri:
636 (51.83%)
Satış işlemleri:
591 (48.17%)
Kâr faktörü:
1.49
Beklenen getiri:
0.37 EUR
Ortalama kâr:
1.38 EUR
Ortalama zarar:
-4.39 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-241.50 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-241.50 EUR (20)
Aylık büyüme:
1.22%
Yıllık tahmin:
14.82%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.02 EUR
Maksimum:
241.54 EUR (16.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.33% (242.40 EUR)
Varlığa göre:
10.66% (309.41 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 649
AUDCAD 372
AUDNZD 206
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 145
AUDCAD 290
AUDNZD 89
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 17K
AUDCAD 28K
AUDNZD 13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +50.94 EUR
En kötü işlem: -21 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +30.81 EUR
Maksimum ardışık zarar: -241.50 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live
0.33 × 3
ICTrading-MT5-4
0.39 × 38
ICMarketsSC-MT5
0.43 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
0.55 × 536
RoboForex-ECN
1.19 × 16
ICMarketsSC-MT5-2
1.63 × 438
Axiory-Live
1.63 × 83
itexsys-Platform
2.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
2.67 × 3
VantageInternational-Live
3.51 × 106
VantageInternational-Live 4
3.56 × 18
Opogroup-Server1
3.85 × 13
TitanFX-MT5-01
6.67 × 6
Exness-MT5Real28
8.00 × 1
FBSTradestone-Real
8.50 × 2
Tickmill-Live
8.81 × 21
RoboForex-Pro
11.20 × 107
ActivTradesCorp-Server
12.24 × 17
Forex.com-Live 536
13.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
14.00 × 8
Swissquote-Server
14.00 × 3
FortunaMarkets-Server
14.31 × 87
GBEbrokers-LIVE
15.67 × 3
IFCMarketsLtd-Real
19.95 × 22
İnceleme yok
2025.08.13 02:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 06:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
