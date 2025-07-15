- Büyüme
İşlemler:
1 227
Kârla kapanan işlemler:
1 013 (82.55%)
Zararla kapanan işlemler:
214 (17.44%)
En iyi işlem:
50.94 EUR
En kötü işlem:
-20.51 EUR
Brüt kâr:
1 398.43 EUR (182 957 pips)
Brüt zarar:
-939.57 EUR (125 103 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (30.81 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
230.37 EUR (12)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.69%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.90
Alış işlemleri:
636 (51.83%)
Satış işlemleri:
591 (48.17%)
Kâr faktörü:
1.49
Beklenen getiri:
0.37 EUR
Ortalama kâr:
1.38 EUR
Ortalama zarar:
-4.39 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-241.50 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-241.50 EUR (20)
Aylık büyüme:
1.22%
Yıllık tahmin:
14.82%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.02 EUR
Maksimum:
241.54 EUR (16.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.33% (242.40 EUR)
Varlığa göre:
10.66% (309.41 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|649
|AUDCAD
|372
|AUDNZD
|206
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|145
|AUDCAD
|290
|AUDNZD
|89
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|17K
|AUDCAD
|28K
|AUDNZD
|13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +50.94 EUR
En kötü işlem: -21 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +30.81 EUR
Maksimum ardışık zarar: -241.50 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live
|0.33 × 3
|
ICTrading-MT5-4
|0.39 × 38
|
ICMarketsSC-MT5
|0.43 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.55 × 536
|
RoboForex-ECN
|1.19 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.63 × 438
|
Axiory-Live
|1.63 × 83
|
itexsys-Platform
|2.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.67 × 3
|
VantageInternational-Live
|3.51 × 106
|
VantageInternational-Live 4
|3.56 × 18
|
Opogroup-Server1
|3.85 × 13
|
TitanFX-MT5-01
|6.67 × 6
|
Exness-MT5Real28
|8.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|8.50 × 2
|
Tickmill-Live
|8.81 × 21
|
RoboForex-Pro
|11.20 × 107
|
ActivTradesCorp-Server
|12.24 × 17
|
Forex.com-Live 536
|13.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|14.00 × 8
|
Swissquote-Server
|14.00 × 3
|
FortunaMarkets-Server
|14.31 × 87
|
GBEbrokers-LIVE
|15.67 × 3
|
IFCMarketsLtd-Real
|19.95 × 22
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
30%
0
0
USD
USD
2.9K
EUR
EUR
76
99%
1 227
82%
100%
1.48
0.37
EUR
EUR
13%
1:500