- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 227
Profit Trade:
1 013 (82.55%)
Loss Trade:
214 (17.44%)
Best Trade:
50.94 EUR
Worst Trade:
-20.51 EUR
Profitto lordo:
1 398.43 EUR (182 957 pips)
Perdita lorda:
-939.57 EUR (125 103 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (30.81 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
230.37 EUR (12)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.69%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.90
Long Trade:
636 (51.83%)
Short Trade:
591 (48.17%)
Fattore di profitto:
1.49
Profitto previsto:
0.37 EUR
Profitto medio:
1.38 EUR
Perdita media:
-4.39 EUR
Massime perdite consecutive:
20 (-241.50 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-241.50 EUR (20)
Crescita mensile:
1.22%
Previsione annuale:
14.82%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.02 EUR
Massimale:
241.54 EUR (16.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.33% (242.40 EUR)
Per equità:
10.66% (309.41 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|649
|AUDCAD
|372
|AUDNZD
|206
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|145
|AUDCAD
|290
|AUDNZD
|89
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|17K
|AUDCAD
|28K
|AUDNZD
|13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +50.94 EUR
Worst Trade: -21 EUR
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +30.81 EUR
Massima perdita consecutiva: -241.50 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live
|0.33 × 3
|
ICTrading-MT5-4
|0.39 × 38
|
ICMarketsSC-MT5
|0.43 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.55 × 536
|
RoboForex-ECN
|1.19 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.63 × 438
|
Axiory-Live
|1.63 × 83
|
itexsys-Platform
|2.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.67 × 3
|
VantageInternational-Live
|3.51 × 106
|
VantageInternational-Live 4
|3.56 × 18
|
Opogroup-Server1
|3.85 × 13
|
TitanFX-MT5-01
|6.67 × 6
|
Exness-MT5Real28
|8.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|8.50 × 2
|
Tickmill-Live
|8.81 × 21
|
RoboForex-Pro
|11.20 × 107
|
ActivTradesCorp-Server
|12.24 × 17
|
Forex.com-Live 536
|13.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|14.00 × 8
|
Swissquote-Server
|14.00 × 3
|
FortunaMarkets-Server
|14.31 × 87
|
GBEbrokers-LIVE
|15.67 × 3
|
IFCMarketsLtd-Real
|19.95 × 22
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
30%
0
0
USD
USD
2.9K
EUR
EUR
76
99%
1 227
82%
100%
1.48
0.37
EUR
EUR
13%
1:500