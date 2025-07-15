SegnaliSezioni
Vladimira Sepelakova

IC Trading Signla MT5

Vladimira Sepelakova
0 recensioni
Affidabilità
76 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 30%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 227
Profit Trade:
1 013 (82.55%)
Loss Trade:
214 (17.44%)
Best Trade:
50.94 EUR
Worst Trade:
-20.51 EUR
Profitto lordo:
1 398.43 EUR (182 957 pips)
Perdita lorda:
-939.57 EUR (125 103 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (30.81 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
230.37 EUR (12)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.69%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.90
Long Trade:
636 (51.83%)
Short Trade:
591 (48.17%)
Fattore di profitto:
1.49
Profitto previsto:
0.37 EUR
Profitto medio:
1.38 EUR
Perdita media:
-4.39 EUR
Massime perdite consecutive:
20 (-241.50 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-241.50 EUR (20)
Crescita mensile:
1.22%
Previsione annuale:
14.82%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.02 EUR
Massimale:
241.54 EUR (16.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.33% (242.40 EUR)
Per equità:
10.66% (309.41 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 649
AUDCAD 372
AUDNZD 206
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 145
AUDCAD 290
AUDNZD 89
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 17K
AUDCAD 28K
AUDNZD 13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +50.94 EUR
Worst Trade: -21 EUR
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +30.81 EUR
Massima perdita consecutiva: -241.50 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live
0.33 × 3
ICTrading-MT5-4
0.39 × 38
ICMarketsSC-MT5
0.43 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
0.55 × 536
RoboForex-ECN
1.19 × 16
ICMarketsSC-MT5-2
1.63 × 438
Axiory-Live
1.63 × 83
itexsys-Platform
2.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
2.67 × 3
VantageInternational-Live
3.51 × 106
VantageInternational-Live 4
3.56 × 18
Opogroup-Server1
3.85 × 13
TitanFX-MT5-01
6.67 × 6
Exness-MT5Real28
8.00 × 1
FBSTradestone-Real
8.50 × 2
Tickmill-Live
8.81 × 21
RoboForex-Pro
11.20 × 107
ActivTradesCorp-Server
12.24 × 17
Forex.com-Live 536
13.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
14.00 × 8
Swissquote-Server
14.00 × 3
FortunaMarkets-Server
14.31 × 87
GBEbrokers-LIVE
15.67 × 3
IFCMarketsLtd-Real
19.95 × 22
Non ci sono recensioni
2025.08.13 02:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 06:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
