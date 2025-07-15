SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / IC Trading Signla MT5
Vladimira Sepelakova

IC Trading Signla MT5

Vladimira Sepelakova
0 avis
Fiabilité
76 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 30%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 226
Bénéfice trades:
1 012 (82.54%)
Perte trades:
214 (17.46%)
Meilleure transaction:
50.94 EUR
Pire transaction:
-20.51 EUR
Bénéfice brut:
1 397.33 EUR (182 777 pips)
Perte brute:
-939.55 EUR (125 103 pips)
Gains consécutifs maximales:
37 (30.81 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
230.37 EUR (12)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.69%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
31
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.90
Longs trades:
635 (51.79%)
Courts trades:
591 (48.21%)
Facteur de profit:
1.49
Rendement attendu:
0.37 EUR
Bénéfice moyen:
1.38 EUR
Perte moyenne:
-4.39 EUR
Pertes consécutives maximales:
20 (-241.50 EUR)
Perte consécutive maximale:
-241.50 EUR (20)
Croissance mensuelle:
1.18%
Prévision annuelle:
16.28%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.02 EUR
Maximal:
241.54 EUR (16.69%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.33% (242.40 EUR)
Par fonds propres:
10.66% (309.41 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 649
AUDCAD 371
AUDNZD 206
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 145
AUDCAD 289
AUDNZD 89
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 17K
AUDCAD 28K
AUDNZD 13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +50.94 EUR
Pire transaction: -21 EUR
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 20
Bénéfice consécutif maximal: +30.81 EUR
Perte consécutive maximale: -241.50 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live
0.33 × 3
ICTrading-MT5-4
0.39 × 38
ICMarketsSC-MT5
0.43 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
0.55 × 536
RoboForex-ECN
1.19 × 16
ICMarketsSC-MT5-2
1.63 × 438
Axiory-Live
1.63 × 83
itexsys-Platform
2.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
2.67 × 3
VantageInternational-Live
3.51 × 106
VantageInternational-Live 4
3.56 × 18
Opogroup-Server1
3.85 × 13
TitanFX-MT5-01
6.67 × 6
Exness-MT5Real28
8.00 × 1
FBSTradestone-Real
8.50 × 2
Tickmill-Live
8.81 × 21
RoboForex-Pro
11.20 × 107
ActivTradesCorp-Server
12.24 × 17
Forex.com-Live 536
13.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
14.00 × 8
Swissquote-Server
14.00 × 3
FortunaMarkets-Server
14.31 × 87
GBEbrokers-LIVE
15.67 × 3
IFCMarketsLtd-Real
19.95 × 22
Aucun avis
2025.08.13 02:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 06:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
