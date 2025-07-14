SinyallerBölümler
Artiom Orlov

EA501

Artiom Orlov
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 12%
FxPro-MT5 Live02
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
18 (52.94%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (47.06%)
En iyi işlem:
1 664.41 USD
En kötü işlem:
-657.55 USD
Brüt kâr:
3 470.97 USD (7 438 pips)
Brüt zarar:
-3 327.62 USD (4 798 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (67.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 664.41 USD (1)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
2.00%
Maks. mevduat yükü:
21.35%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.11
Alış işlemleri:
30 (88.24%)
Satış işlemleri:
4 (11.76%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
4.22 USD
Ortalama kâr:
192.83 USD
Ortalama zarar:
-207.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-47.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 301.08 USD (2)
Aylık büyüme:
1.06%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
905.71 USD
Maksimum:
1 346.17 USD (24.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.65% (1 332.41 USD)
Varlığa göre:
21.26% (215.07 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 22
USDJPY 12
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 56
USDJPY 88
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 2K
USDJPY 623
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 664.41 USD
En kötü işlem: -658 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +67.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -47.55 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro-MT5 Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-Pro
8.00 × 1
