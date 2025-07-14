SegnaliSezioni
Artiom Orlov

EA501

Artiom Orlov
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 9%
FxPro-MT5 Live02
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
24
Profit Trade:
12 (50.00%)
Loss Trade:
12 (50.00%)
Best Trade:
1 664.41 USD
Worst Trade:
-657.55 USD
Profitto lordo:
3 409.14 USD (5 356 pips)
Perdita lorda:
-3 289.57 USD (3 583 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (67.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 664.41 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
53.96%
Massimo carico di deposito:
21.35%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.09
Long Trade:
20 (83.33%)
Short Trade:
4 (16.67%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
4.98 USD
Profitto medio:
284.10 USD
Perdita media:
-274.13 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-47.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 301.08 USD (2)
Crescita mensile:
-1.22%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
905.71 USD
Massimale:
1 346.17 USD (24.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.65% (1 332.41 USD)
Per equità:
21.26% (215.07 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 12
GOLD 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 88
GOLD 32
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 623
GOLD 1.2K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 664.41 USD
Worst Trade: -658 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +67.96 USD
Massima perdita consecutiva: -47.55 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5 Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-Pro
8.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.10.13 00:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 00:33
Trading operations on the account were performed for only 12 days. This comprises 14.29% of days out of the 84 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 00:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.19% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.11 14:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.11 14:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.11 14:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.01 11:41
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.01 10:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.22 17:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 14:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 16:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 16:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 11:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 08:50
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 10 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 18:44
Share of trading days is too low
2025.07.22 18:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.22 12:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 10:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 10:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 10:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
