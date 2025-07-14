- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
24
Profit Trade:
12 (50.00%)
Loss Trade:
12 (50.00%)
Best Trade:
1 664.41 USD
Worst Trade:
-657.55 USD
Profitto lordo:
3 409.14 USD (5 356 pips)
Perdita lorda:
-3 289.57 USD (3 583 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (67.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 664.41 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
53.96%
Massimo carico di deposito:
21.35%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.09
Long Trade:
20 (83.33%)
Short Trade:
4 (16.67%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
4.98 USD
Profitto medio:
284.10 USD
Perdita media:
-274.13 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-47.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 301.08 USD (2)
Crescita mensile:
-1.22%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
905.71 USD
Massimale:
1 346.17 USD (24.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.65% (1 332.41 USD)
Per equità:
21.26% (215.07 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|12
|GOLD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|88
|GOLD
|32
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|623
|GOLD
|1.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 664.41 USD
Worst Trade: -658 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +67.96 USD
Massima perdita consecutiva: -47.55 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5 Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-Pro
|8.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
9%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
12
100%
24
50%
54%
1.03
4.98
USD
USD
21%
1:500