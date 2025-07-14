SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / EA501
Artiom Orlov

EA501

Artiom Orlov
0 avis
Fiabilité
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 9%
FxPro-MT5 Live02
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
24
Bénéfice trades:
12 (50.00%)
Perte trades:
12 (50.00%)
Meilleure transaction:
1 664.41 USD
Pire transaction:
-657.55 USD
Bénéfice brut:
3 409.14 USD (5 356 pips)
Perte brute:
-3 289.57 USD (3 583 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (67.96 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 664.41 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
53.96%
Charge de dépôt maximale:
21.35%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.09
Longs trades:
20 (83.33%)
Courts trades:
4 (16.67%)
Facteur de profit:
1.04
Rendement attendu:
4.98 USD
Bénéfice moyen:
284.10 USD
Perte moyenne:
-274.13 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-47.55 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 301.08 USD (2)
Croissance mensuelle:
-1.22%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
905.71 USD
Maximal:
1 346.17 USD (24.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.65% (1 332.41 USD)
Par fonds propres:
21.26% (215.07 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 12
GOLD 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 88
GOLD 32
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 623
GOLD 1.2K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 664.41 USD
Pire transaction: -658 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +67.96 USD
Perte consécutive maximale: -47.55 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FxPro-MT5 Live02" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-Pro
8.00 × 1
Aucun avis
2025.10.13 00:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 00:33
Trading operations on the account were performed for only 12 days. This comprises 14.29% of days out of the 84 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 00:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.19% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.11 14:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.11 14:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.11 14:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.01 11:41
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.01 10:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.22 17:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 14:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 16:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 16:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 11:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 08:50
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 10 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 18:44
Share of trading days is too low
2025.07.22 18:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.22 12:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 10:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 10:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 10:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
