SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Master Magic
Matteo Tanfani

Master Magic

Matteo Tanfani
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 373%
FusionMarkets-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
668
Kârla kapanan işlemler:
511 (76.49%)
Zararla kapanan işlemler:
157 (23.50%)
En iyi işlem:
72.20 EUR
En kötü işlem:
-58.98 EUR
Brüt kâr:
3 000.47 EUR (1 020 976 pips)
Brüt zarar:
-1 806.01 EUR (170 923 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (336.34 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
346.80 EUR (10)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
56.63%
Maks. mevduat yükü:
84.98%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
58
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
6.13
Alış işlemleri:
303 (45.36%)
Satış işlemleri:
365 (54.64%)
Kâr faktörü:
1.66
Beklenen getiri:
1.79 EUR
Ortalama kâr:
5.87 EUR
Ortalama zarar:
-11.50 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-79.67 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-109.10 EUR (2)
Aylık büyüme:
86.22%
Yıllık tahmin:
1 046.10%
Algo alım-satım:
32%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.02 EUR
Maksimum:
194.70 EUR (18.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.97% (190.71 EUR)
Varlığa göre:
35.01% (257.67 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 378
ETHUSD 60
GBPNZD 28
GBPUSD 27
GBPJPY 25
EURJPY 25
AUDCAD 17
EURAUD 14
US500 13
GBPAUD 12
EURNZD 11
EURUSD 10
NZDCAD 9
NZDCHF 8
EURCAD 7
BTCUSD 5
US30 5
GBPCAD 4
USDJPY 3
AUDJPY 2
AUDNZD 1
NAS100 1
CADJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1K
ETHUSD 162
GBPNZD 86
GBPUSD 19
GBPJPY 11
EURJPY 26
AUDCAD -78
EURAUD 5
US500 12
GBPAUD 13
EURNZD 11
EURUSD -3
NZDCAD 10
NZDCHF 23
EURCAD -48
BTCUSD 14
US30 32
GBPCAD 19
USDJPY 25
AUDJPY 10
AUDNZD 3
NAS100 -11
CADJPY 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 45K
ETHUSD 7.3K
GBPNZD 6.7K
GBPUSD 1.3K
GBPJPY -37
EURJPY -257
AUDCAD -5.2K
EURAUD 1.1K
US500 18K
GBPAUD 1.8K
EURNZD 2.1K
EURUSD -576
NZDCAD -60
NZDCHF 1.3K
EURCAD -894
BTCUSD 115K
US30 20K
GBPCAD 1K
USDJPY 912
AUDJPY 642
AUDNZD 292
NAS100 -11K
CADJPY 268
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +72.20 EUR
En kötü işlem: -59 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +336.34 EUR
Maksimum ardışık zarar: -79.67 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Bybit-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real8
0.33 × 12
PUPrime-Live
0.60 × 5
ICMarketsSC-MT5
2.40 × 97
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
FPMarketsLLC-Live
2.63 × 35
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
3.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
3.26 × 922
GOMarketsMU-Live
3.57 × 7
FusionMarkets-Live
3.97 × 16966
ForexTimeFXTM-Live01
4.19 × 157
Exness-MT5Real12
4.31 × 32
RoboForex-ECN
4.90 × 979
GOMarketsIntl-Live
4.94 × 68
ICMarketsSC-MT5-4
5.00 × 1259
Darwinex-Live
5.30 × 634
JunoMarkets-Server
5.40 × 15
Exness-MT5Real7
5.47 × 17
VantageInternational-Live 4
5.70 × 27
STARTRADERFinancial-Live
6.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
6.29 × 7
AUSCommercial-Live
6.30 × 30
Axiory-Live
6.33 × 12
47 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.28 10:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 08:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 19:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 13:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 08:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 12:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.10 00:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.19 04:15
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.14 13:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.14 13:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.14 10:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Master Magic
Ayda 30 USD
373%
0
0
USD
653
EUR
15
32%
668
76%
57%
1.66
1.79
EUR
35%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.