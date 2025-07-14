SignauxSections
Matteo Tanfani

Master Magic

Matteo Tanfani
0 avis
Fiabilité
15 semaines
1 / 46 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 372%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
667
Bénéfice trades:
510 (76.46%)
Perte trades:
157 (23.54%)
Meilleure transaction:
72.20 EUR
Pire transaction:
-58.98 EUR
Bénéfice brut:
2 999.05 EUR (1 020 808 pips)
Perte brute:
-1 805.99 EUR (170 923 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (336.34 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
346.80 EUR (10)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
56.63%
Charge de dépôt maximale:
84.98%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
62
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
6.13
Longs trades:
302 (45.28%)
Courts trades:
365 (54.72%)
Facteur de profit:
1.66
Rendement attendu:
1.79 EUR
Bénéfice moyen:
5.88 EUR
Perte moyenne:
-11.50 EUR
Pertes consécutives maximales:
6 (-79.67 EUR)
Perte consécutive maximale:
-109.10 EUR (2)
Croissance mensuelle:
91.63%
Prévision annuelle:
1 111.75%
Algo trading:
32%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.02 EUR
Maximal:
194.70 EUR (18.08%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
33.97% (190.71 EUR)
Par fonds propres:
35.01% (257.67 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 377
ETHUSD 60
GBPNZD 28
GBPUSD 27
GBPJPY 25
EURJPY 25
AUDCAD 17
EURAUD 14
US500 13
GBPAUD 12
EURNZD 11
EURUSD 10
NZDCAD 9
NZDCHF 8
EURCAD 7
BTCUSD 5
US30 5
GBPCAD 4
USDJPY 3
AUDJPY 2
AUDNZD 1
NAS100 1
CADJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1K
ETHUSD 162
GBPNZD 86
GBPUSD 19
GBPJPY 11
EURJPY 26
AUDCAD -78
EURAUD 5
US500 12
GBPAUD 13
EURNZD 11
EURUSD -3
NZDCAD 10
NZDCHF 23
EURCAD -48
BTCUSD 14
US30 32
GBPCAD 19
USDJPY 25
AUDJPY 10
AUDNZD 3
NAS100 -11
CADJPY 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 45K
ETHUSD 7.3K
GBPNZD 6.7K
GBPUSD 1.3K
GBPJPY -37
EURJPY -257
AUDCAD -5.2K
EURAUD 1.1K
US500 18K
GBPAUD 1.8K
EURNZD 2.1K
EURUSD -576
NZDCAD -60
NZDCHF 1.3K
EURCAD -894
BTCUSD 115K
US30 20K
GBPCAD 1K
USDJPY 912
AUDJPY 642
AUDNZD 292
NAS100 -11K
CADJPY 268
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +72.20 EUR
Pire transaction: -59 EUR
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +336.34 EUR
Perte consécutive maximale: -79.67 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Bybit-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real8
0.33 × 12
PUPrime-Live
0.60 × 5
ICMarketsSC-MT5
2.40 × 97
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
FPMarketsLLC-Live
2.63 × 35
FXNXGlobal-Trade
3.00 × 2
FPMarkets-Live
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
3.26 × 922
GOMarketsMU-Live
3.57 × 7
FusionMarkets-Live
3.97 × 16966
ForexTimeFXTM-Live01
4.19 × 157
Exness-MT5Real12
4.31 × 32
RoboForex-ECN
4.90 × 979
GOMarketsIntl-Live
4.94 × 68
ICMarketsSC-MT5-4
5.00 × 1259
Darwinex-Live
5.30 × 634
JunoMarkets-Server
5.40 × 15
Exness-MT5Real7
5.47 × 17
VantageInternational-Live 4
5.70 × 27
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
6.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
6.29 × 7
AUSCommercial-Live
6.30 × 30
Axiory-Live
6.33 × 12
47 plus...
Aucun avis
2025.09.26 08:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 19:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 13:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 08:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 12:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.10 00:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.19 04:15
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.14 13:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.14 13:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.14 10:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Master Magic
30 USD par mois
372%
1
46
USD
652
EUR
15
32%
667
76%
57%
1.66
1.79
EUR
35%
1:500
