Matteo Tanfani

Master Magic

Matteo Tanfani
0 recensioni
Affidabilità
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 373%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
668
Profit Trade:
511 (76.49%)
Loss Trade:
157 (23.50%)
Best Trade:
72.20 EUR
Worst Trade:
-58.98 EUR
Profitto lordo:
3 000.47 EUR (1 020 976 pips)
Perdita lorda:
-1 806.01 EUR (170 923 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (336.34 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
346.80 EUR (10)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
56.63%
Massimo carico di deposito:
84.98%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
60
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
6.13
Long Trade:
303 (45.36%)
Short Trade:
365 (54.64%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
1.79 EUR
Profitto medio:
5.87 EUR
Perdita media:
-11.50 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-79.67 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-109.10 EUR (2)
Crescita mensile:
92.91%
Previsione annuale:
1 127.30%
Algo trading:
32%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.02 EUR
Massimale:
194.70 EUR (18.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.97% (190.71 EUR)
Per equità:
35.01% (257.67 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 378
ETHUSD 60
GBPNZD 28
GBPUSD 27
GBPJPY 25
EURJPY 25
AUDCAD 17
EURAUD 14
US500 13
GBPAUD 12
EURNZD 11
EURUSD 10
NZDCAD 9
NZDCHF 8
EURCAD 7
BTCUSD 5
US30 5
GBPCAD 4
USDJPY 3
AUDJPY 2
AUDNZD 1
NAS100 1
CADJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1K
ETHUSD 162
GBPNZD 86
GBPUSD 19
GBPJPY 11
EURJPY 26
AUDCAD -78
EURAUD 5
US500 12
GBPAUD 13
EURNZD 11
EURUSD -3
NZDCAD 10
NZDCHF 23
EURCAD -48
BTCUSD 14
US30 32
GBPCAD 19
USDJPY 25
AUDJPY 10
AUDNZD 3
NAS100 -11
CADJPY 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 45K
ETHUSD 7.3K
GBPNZD 6.7K
GBPUSD 1.3K
GBPJPY -37
EURJPY -257
AUDCAD -5.2K
EURAUD 1.1K
US500 18K
GBPAUD 1.8K
EURNZD 2.1K
EURUSD -576
NZDCAD -60
NZDCHF 1.3K
EURCAD -894
BTCUSD 115K
US30 20K
GBPCAD 1K
USDJPY 912
AUDJPY 642
AUDNZD 292
NAS100 -11K
CADJPY 268
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +72.20 EUR
Worst Trade: -59 EUR
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +336.34 EUR
Massima perdita consecutiva: -79.67 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Bybit-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real8
0.33 × 12
PUPrime-Live
0.60 × 5
ICMarketsSC-MT5
2.40 × 97
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
FPMarketsLLC-Live
2.63 × 35
FXNXGlobal-Trade
3.00 × 2
FPMarkets-Live
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
3.26 × 922
GOMarketsMU-Live
3.57 × 7
FusionMarkets-Live
3.97 × 16966
ForexTimeFXTM-Live01
4.19 × 157
Exness-MT5Real12
4.31 × 32
RoboForex-ECN
4.90 × 979
GOMarketsIntl-Live
4.94 × 68
ICMarketsSC-MT5-4
5.00 × 1259
Darwinex-Live
5.30 × 634
JunoMarkets-Server
5.40 × 15
Exness-MT5Real7
5.47 × 17
VantageInternational-Live 4
5.70 × 27
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
6.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
6.29 × 7
AUSCommercial-Live
6.30 × 30
Axiory-Live
6.33 × 12
47 più
Non ci sono recensioni
2025.09.26 08:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 19:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 13:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 08:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 12:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.10 00:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.19 04:15
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.14 13:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.14 13:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.14 10:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.