- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
668
Profit Trade:
511 (76.49%)
Loss Trade:
157 (23.50%)
Best Trade:
72.20 EUR
Worst Trade:
-58.98 EUR
Profitto lordo:
3 000.47 EUR (1 020 976 pips)
Perdita lorda:
-1 806.01 EUR (170 923 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (336.34 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
346.80 EUR (10)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
56.63%
Massimo carico di deposito:
84.98%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
60
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
6.13
Long Trade:
303 (45.36%)
Short Trade:
365 (54.64%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
1.79 EUR
Profitto medio:
5.87 EUR
Perdita media:
-11.50 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-79.67 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-109.10 EUR (2)
Crescita mensile:
92.91%
Previsione annuale:
1 127.30%
Algo trading:
32%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.02 EUR
Massimale:
194.70 EUR (18.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.97% (190.71 EUR)
Per equità:
35.01% (257.67 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|378
|ETHUSD
|60
|GBPNZD
|28
|GBPUSD
|27
|GBPJPY
|25
|EURJPY
|25
|AUDCAD
|17
|EURAUD
|14
|US500
|13
|GBPAUD
|12
|EURNZD
|11
|EURUSD
|10
|NZDCAD
|9
|NZDCHF
|8
|EURCAD
|7
|BTCUSD
|5
|US30
|5
|GBPCAD
|4
|USDJPY
|3
|AUDJPY
|2
|AUDNZD
|1
|NAS100
|1
|CADJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1K
|ETHUSD
|162
|GBPNZD
|86
|GBPUSD
|19
|GBPJPY
|11
|EURJPY
|26
|AUDCAD
|-78
|EURAUD
|5
|US500
|12
|GBPAUD
|13
|EURNZD
|11
|EURUSD
|-3
|NZDCAD
|10
|NZDCHF
|23
|EURCAD
|-48
|BTCUSD
|14
|US30
|32
|GBPCAD
|19
|USDJPY
|25
|AUDJPY
|10
|AUDNZD
|3
|NAS100
|-11
|CADJPY
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|45K
|ETHUSD
|7.3K
|GBPNZD
|6.7K
|GBPUSD
|1.3K
|GBPJPY
|-37
|EURJPY
|-257
|AUDCAD
|-5.2K
|EURAUD
|1.1K
|US500
|18K
|GBPAUD
|1.8K
|EURNZD
|2.1K
|EURUSD
|-576
|NZDCAD
|-60
|NZDCHF
|1.3K
|EURCAD
|-894
|BTCUSD
|115K
|US30
|20K
|GBPCAD
|1K
|USDJPY
|912
|AUDJPY
|642
|AUDNZD
|292
|NAS100
|-11K
|CADJPY
|268
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +72.20 EUR
Worst Trade: -59 EUR
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +336.34 EUR
Massima perdita consecutiva: -79.67 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Bybit-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|0.33 × 12
|
PUPrime-Live
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|2.40 × 97
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.50 × 2
|
FPMarketsLLC-Live
|2.63 × 35
|
FXNXGlobal-Trade
|3.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.26 × 922
|
GOMarketsMU-Live
|3.57 × 7
|
FusionMarkets-Live
|3.97 × 16966
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.19 × 157
|
Exness-MT5Real12
|4.31 × 32
|
RoboForex-ECN
|4.90 × 979
|
GOMarketsIntl-Live
|4.94 × 68
|
ICMarketsSC-MT5-4
|5.00 × 1259
|
Darwinex-Live
|5.30 × 634
|
JunoMarkets-Server
|5.40 × 15
|
Exness-MT5Real7
|5.47 × 17
|
VantageInternational-Live 4
|5.70 × 27
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|6.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|6.29 × 7
|
AUSCommercial-Live
|6.30 × 30
|
Axiory-Live
|6.33 × 12
47 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
373%
0
0
USD
USD
653
EUR
EUR
15
32%
668
76%
57%
1.66
1.79
EUR
EUR
35%
1:500