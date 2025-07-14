SinyallerBölümler
Alexandro Calvin Siswanto

Alexandro Calvin Portfolio

Alexandro Calvin Siswanto
0 inceleme
72 hafta
0 / 0 USD
Ayda 150 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -24%
FxPro-MT5 Live02
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
90
Kârla kapanan işlemler:
39 (43.33%)
Zararla kapanan işlemler:
51 (56.67%)
En iyi işlem:
41.29 USD
En kötü işlem:
-35.80 USD
Brüt kâr:
451.68 USD (25 246 pips)
Brüt zarar:
-752.65 USD (32 352 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (48.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
80.13 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.20
Alım-satım etkinliği:
29.43%
Maks. mevduat yükü:
2.57%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.93
Alış işlemleri:
52 (57.78%)
Satış işlemleri:
38 (42.22%)
Kâr faktörü:
0.60
Beklenen getiri:
-3.34 USD
Ortalama kâr:
11.58 USD
Ortalama zarar:
-14.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-64.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-92.77 USD (6)
Aylık büyüme:
-0.80%
Yıllık tahmin:
-9.69%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
300.97 USD
Maksimum:
322.02 USD (24.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.85% (322.02 USD)
Varlığa göre:
1.82% (18.65 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 12
GBPUSD 9
GOLD 8
USDJPY 7
CADJPY 7
GBPJPY 6
AUDUSD 6
USDCHF 6
NZDUSD 4
GBPCAD 4
EURJPY 4
CADCHF 4
CHFJPY 3
EURCAD 2
USDCAD 2
EURCHF 2
EURGBP 2
GBPCHF 1
SOLANA 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -71
GBPUSD -22
GOLD -20
USDJPY -7
CADJPY -10
GBPJPY -13
AUDUSD -1
USDCHF 12
NZDUSD -22
GBPCAD 0
EURJPY 19
CADCHF -41
CHFJPY -57
EURCAD -14
USDCAD -2
EURCHF -34
EURGBP -4
GBPCHF -20
SOLANA 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -2K
GBPUSD -974
GOLD 1.4K
USDJPY -495
CADJPY 134
GBPJPY -1.1K
AUDUSD -133
USDCHF 688
NZDUSD -657
GBPCAD -306
EURJPY 903
CADCHF -1.4K
CHFJPY -2.8K
EURCAD -615
USDCAD 106
EURCHF -1K
EURGBP -129
GBPCHF -607
SOLANA 1.8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +41.29 USD
En kötü işlem: -36 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +48.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -64.38 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro-MT5 Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-Pro
6.00 × 4
FxPro-MT5
6.23 × 3779
Watch I trade, and this is my own portfolio

Instagram: @cuanwithale

X: @cuanwithale

2025.09.23 09:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 07:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 12:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 10:16
Trading operations on the account were performed for only 75 days. This comprises 15.92% of days out of the 471 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 02:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 09:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 12:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 09:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 12:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 03:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 10:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Alexandro Calvin Portfolio
Ayda 150 USD
-24%
0
0
USD
974
USD
72
0%
90
43%
29%
0.60
-3.34
USD
25%
1:200
Kopyala

