İşlemler:
90
Kârla kapanan işlemler:
39 (43.33%)
Zararla kapanan işlemler:
51 (56.67%)
En iyi işlem:
41.29 USD
En kötü işlem:
-35.80 USD
Brüt kâr:
451.68 USD (25 246 pips)
Brüt zarar:
-752.65 USD (32 352 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (48.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
80.13 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.20
Alım-satım etkinliği:
29.43%
Maks. mevduat yükü:
2.57%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.93
Alış işlemleri:
52 (57.78%)
Satış işlemleri:
38 (42.22%)
Kâr faktörü:
0.60
Beklenen getiri:
-3.34 USD
Ortalama kâr:
11.58 USD
Ortalama zarar:
-14.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-64.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-92.77 USD (6)
Aylık büyüme:
-0.80%
Yıllık tahmin:
-9.69%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
300.97 USD
Maksimum:
322.02 USD (24.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.85% (322.02 USD)
Varlığa göre:
1.82% (18.65 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|12
|GBPUSD
|9
|GOLD
|8
|USDJPY
|7
|CADJPY
|7
|GBPJPY
|6
|AUDUSD
|6
|USDCHF
|6
|NZDUSD
|4
|GBPCAD
|4
|EURJPY
|4
|CADCHF
|4
|CHFJPY
|3
|EURCAD
|2
|USDCAD
|2
|EURCHF
|2
|EURGBP
|2
|GBPCHF
|1
|SOLANA
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-71
|GBPUSD
|-22
|GOLD
|-20
|USDJPY
|-7
|CADJPY
|-10
|GBPJPY
|-13
|AUDUSD
|-1
|USDCHF
|12
|NZDUSD
|-22
|GBPCAD
|0
|EURJPY
|19
|CADCHF
|-41
|CHFJPY
|-57
|EURCAD
|-14
|USDCAD
|-2
|EURCHF
|-34
|EURGBP
|-4
|GBPCHF
|-20
|SOLANA
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-2K
|GBPUSD
|-974
|GOLD
|1.4K
|USDJPY
|-495
|CADJPY
|134
|GBPJPY
|-1.1K
|AUDUSD
|-133
|USDCHF
|688
|NZDUSD
|-657
|GBPCAD
|-306
|EURJPY
|903
|CADCHF
|-1.4K
|CHFJPY
|-2.8K
|EURCAD
|-615
|USDCAD
|106
|EURCHF
|-1K
|EURGBP
|-129
|GBPCHF
|-607
|SOLANA
|1.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +41.29 USD
En kötü işlem: -36 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +48.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -64.38 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro-MT5 Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Watch I trade, and this is my own portfolio
Instagram: @cuanwithale
X: @cuanwithale
İnceleme yok
