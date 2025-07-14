- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
90
Profit Trade:
39 (43.33%)
Loss Trade:
51 (56.67%)
Best Trade:
41.29 USD
Worst Trade:
-35.80 USD
Profitto lordo:
451.68 USD (25 246 pips)
Perdita lorda:
-752.65 USD (32 352 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (48.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
80.13 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.20
Attività di trading:
30.71%
Massimo carico di deposito:
2.57%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.93
Long Trade:
52 (57.78%)
Short Trade:
38 (42.22%)
Fattore di profitto:
0.60
Profitto previsto:
-3.34 USD
Profitto medio:
11.58 USD
Perdita media:
-14.76 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-64.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-92.77 USD (6)
Crescita mensile:
-1.92%
Previsione annuale:
-23.33%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
300.97 USD
Massimale:
322.02 USD (24.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.85% (322.02 USD)
Per equità:
1.82% (18.65 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|12
|GBPUSD
|9
|GOLD
|8
|USDJPY
|7
|CADJPY
|7
|GBPJPY
|6
|AUDUSD
|6
|USDCHF
|6
|NZDUSD
|4
|GBPCAD
|4
|EURJPY
|4
|CADCHF
|4
|CHFJPY
|3
|EURCAD
|2
|USDCAD
|2
|EURCHF
|2
|EURGBP
|2
|GBPCHF
|1
|SOLANA
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-71
|GBPUSD
|-22
|GOLD
|-20
|USDJPY
|-7
|CADJPY
|-10
|GBPJPY
|-13
|AUDUSD
|-1
|USDCHF
|12
|NZDUSD
|-22
|GBPCAD
|0
|EURJPY
|19
|CADCHF
|-41
|CHFJPY
|-57
|EURCAD
|-14
|USDCAD
|-2
|EURCHF
|-34
|EURGBP
|-4
|GBPCHF
|-20
|SOLANA
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-2K
|GBPUSD
|-974
|GOLD
|1.4K
|USDJPY
|-495
|CADJPY
|134
|GBPJPY
|-1.1K
|AUDUSD
|-133
|USDCHF
|688
|NZDUSD
|-657
|GBPCAD
|-306
|EURJPY
|903
|CADCHF
|-1.4K
|CHFJPY
|-2.8K
|EURCAD
|-615
|USDCAD
|106
|EURCHF
|-1K
|EURGBP
|-129
|GBPCHF
|-607
|SOLANA
|1.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +41.29 USD
Worst Trade: -36 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +48.44 USD
Massima perdita consecutiva: -64.38 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5 Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-Pro
|6.00 × 4
|
FxPro-MT5
|6.23 × 3779
Watch I trade, and this is my own portfolio
Instagram: @cuanwithale
X: @cuanwithale
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
150USD al mese
-24%
0
0
USD
USD
974
USD
USD
72
0%
90
43%
31%
0.60
-3.34
USD
USD
25%
1:200