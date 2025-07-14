SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Alexandro Calvin Portfolio
Alexandro Calvin Siswanto

Alexandro Calvin Portfolio

Alexandro Calvin Siswanto
0 recensioni
72 settimane
0 / 0 USD
Copia per 150 USD al mese
crescita dal 2024 -24%
FxPro-MT5 Live02
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
90
Profit Trade:
39 (43.33%)
Loss Trade:
51 (56.67%)
Best Trade:
41.29 USD
Worst Trade:
-35.80 USD
Profitto lordo:
451.68 USD (25 246 pips)
Perdita lorda:
-752.65 USD (32 352 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (48.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
80.13 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.20
Attività di trading:
30.71%
Massimo carico di deposito:
2.57%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.93
Long Trade:
52 (57.78%)
Short Trade:
38 (42.22%)
Fattore di profitto:
0.60
Profitto previsto:
-3.34 USD
Profitto medio:
11.58 USD
Perdita media:
-14.76 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-64.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-92.77 USD (6)
Crescita mensile:
-1.92%
Previsione annuale:
-23.33%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
300.97 USD
Massimale:
322.02 USD (24.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.85% (322.02 USD)
Per equità:
1.82% (18.65 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 12
GBPUSD 9
GOLD 8
USDJPY 7
CADJPY 7
GBPJPY 6
AUDUSD 6
USDCHF 6
NZDUSD 4
GBPCAD 4
EURJPY 4
CADCHF 4
CHFJPY 3
EURCAD 2
USDCAD 2
EURCHF 2
EURGBP 2
GBPCHF 1
SOLANA 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -71
GBPUSD -22
GOLD -20
USDJPY -7
CADJPY -10
GBPJPY -13
AUDUSD -1
USDCHF 12
NZDUSD -22
GBPCAD 0
EURJPY 19
CADCHF -41
CHFJPY -57
EURCAD -14
USDCAD -2
EURCHF -34
EURGBP -4
GBPCHF -20
SOLANA 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -2K
GBPUSD -974
GOLD 1.4K
USDJPY -495
CADJPY 134
GBPJPY -1.1K
AUDUSD -133
USDCHF 688
NZDUSD -657
GBPCAD -306
EURJPY 903
CADCHF -1.4K
CHFJPY -2.8K
EURCAD -615
USDCAD 106
EURCHF -1K
EURGBP -129
GBPCHF -607
SOLANA 1.8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +41.29 USD
Worst Trade: -36 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +48.44 USD
Massima perdita consecutiva: -64.38 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5 Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-Pro
6.00 × 4
FxPro-MT5
6.23 × 3779
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Watch I trade, and this is my own portfolio

Instagram: @cuanwithale

X: @cuanwithale

Non ci sono recensioni
2025.09.23 09:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 07:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 12:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 10:16
Trading operations on the account were performed for only 75 days. This comprises 15.92% of days out of the 471 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 02:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 09:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 12:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 09:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 12:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 03:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 10:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Alexandro Calvin Portfolio
150USD al mese
-24%
0
0
USD
974
USD
72
0%
90
43%
31%
0.60
-3.34
USD
25%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.