Alexandro Calvin Siswanto

Alexandro Calvin Portfolio

Alexandro Calvin Siswanto
0 avis
72 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 150 USD par mois
croissance depuis 2024 -24%
FxPro-MT5 Live02
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
90
Bénéfice trades:
39 (43.33%)
Perte trades:
51 (56.67%)
Meilleure transaction:
41.29 USD
Pire transaction:
-35.80 USD
Bénéfice brut:
451.68 USD (25 246 pips)
Perte brute:
-752.65 USD (32 352 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (48.44 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
80.13 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.20
Activité de trading:
30.71%
Charge de dépôt maximale:
2.57%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.93
Longs trades:
52 (57.78%)
Courts trades:
38 (42.22%)
Facteur de profit:
0.60
Rendement attendu:
-3.34 USD
Bénéfice moyen:
11.58 USD
Perte moyenne:
-14.76 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-64.38 USD)
Perte consécutive maximale:
-92.77 USD (6)
Croissance mensuelle:
-1.92%
Prévision annuelle:
-23.33%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
300.97 USD
Maximal:
322.02 USD (24.85%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
24.85% (322.02 USD)
Par fonds propres:
1.82% (18.65 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 12
GBPUSD 9
GOLD 8
USDJPY 7
CADJPY 7
GBPJPY 6
AUDUSD 6
USDCHF 6
NZDUSD 4
GBPCAD 4
EURJPY 4
CADCHF 4
CHFJPY 3
EURCAD 2
USDCAD 2
EURCHF 2
EURGBP 2
GBPCHF 1
SOLANA 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -71
GBPUSD -22
GOLD -20
USDJPY -7
CADJPY -10
GBPJPY -13
AUDUSD -1
USDCHF 12
NZDUSD -22
GBPCAD 0
EURJPY 19
CADCHF -41
CHFJPY -57
EURCAD -14
USDCAD -2
EURCHF -34
EURGBP -4
GBPCHF -20
SOLANA 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -2K
GBPUSD -974
GOLD 1.4K
USDJPY -495
CADJPY 134
GBPJPY -1.1K
AUDUSD -133
USDCHF 688
NZDUSD -657
GBPCAD -306
EURJPY 903
CADCHF -1.4K
CHFJPY -2.8K
EURCAD -615
USDCAD 106
EURCHF -1K
EURGBP -129
GBPCHF -607
SOLANA 1.8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +41.29 USD
Pire transaction: -36 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +48.44 USD
Perte consécutive maximale: -64.38 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FxPro-MT5 Live02" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-Pro
6.00 × 4
FxPro-MT5
6.23 × 3772
Watch I trade, and this is my own portfolio

Instagram: @cuanwithale

X: @cuanwithale

Aucun avis
2025.09.23 09:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 07:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 12:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 10:16
Trading operations on the account were performed for only 75 days. This comprises 15.92% of days out of the 471 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 02:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 09:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 12:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 09:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 12:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 03:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 10:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Alexandro Calvin Portfolio
150 USD par mois
-24%
0
0
USD
974
USD
72
0%
90
43%
31%
0.60
-3.34
USD
25%
1:200
