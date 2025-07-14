SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Kprop
Low Chong Hian

Kprop

Low Chong Hian
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 63%
InstaFinance-Singapore.com
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
33
Kârla kapanan işlemler:
17 (51.51%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (48.48%)
En iyi işlem:
420.23 USD
En kötü işlem:
-296.40 USD
Brüt kâr:
1 859.93 USD (11 168 pips)
Brüt zarar:
-912.20 USD (3 587 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (872.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
872.63 USD (5)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
98.88%
Maks. mevduat yükü:
12.30%
En son işlem:
10 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
2.08
Alış işlemleri:
20 (60.61%)
Satış işlemleri:
13 (39.39%)
Kâr faktörü:
2.04
Beklenen getiri:
28.72 USD
Ortalama kâr:
109.41 USD
Ortalama zarar:
-57.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-220.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-296.40 USD (1)
Aylık büyüme:
22.83%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.36 USD
Maksimum:
456.20 USD (18.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.61% (455.61 USD)
Varlığa göre:
17.88% (268.13 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
SILVER 21
NZDUSD 11
GOLD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
SILVER 886
NZDUSD 31
GOLD 32
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
SILVER 4.4K
NZDUSD 34
GOLD 3.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +420.23 USD
En kötü işlem: -296 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +872.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -220.76 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InstaFinance-Singapore.com" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.