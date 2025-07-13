SinyallerBölümler
Polawat Atchariyachanvanit

Oil Grid

Polawat Atchariyachanvanit
0 inceleme
Güvenilirlik
23 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 10%
XMGlobal-MT5 6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
307
Kârla kapanan işlemler:
268 (87.29%)
Zararla kapanan işlemler:
39 (12.70%)
En iyi işlem:
15.49 USD
En kötü işlem:
-14.60 USD
Brüt kâr:
433.42 USD (43 195 pips)
Brüt zarar:
-162.94 USD (16 275 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
251 (417.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
417.73 USD (251)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.52%
En son işlem:
43 dakika önce
Hafta başına işlemler:
91
Ort. tutma süresi:
21 gün
Düzelme faktörü:
1.66
Alış işlemleri:
307 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.66
Beklenen getiri:
0.88 USD
Ortalama kâr:
1.62 USD
Ortalama zarar:
-4.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
38 (-162.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-162.93 USD (38)
Aylık büyüme:
-4.04%
Yıllık tahmin:
-49.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
162.93 USD (5.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.13% (162.93 USD)
Varlığa göre:
7.15% (226.28 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
OILCash 307
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
OILCash 270
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
OILCash 27K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15.49 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 251
Maksimum ardışık kayıp: 38
Maksimum ardışık kâr: +417.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -162.93 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

This is an arithmetic grid which cover 1SD price of WTI oil. Recommended capital is more than 1600USD.
İnceleme yok
2025.09.29 23:49
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.23% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 23:49
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.29 23:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 21:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 16:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 15:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 14:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 13:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
