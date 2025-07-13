SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Oil Grid
Polawat Atchariyachanvanit

Oil Grid

Polawat Atchariyachanvanit
0 recensioni
Affidabilità
23 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 10%
XMGlobal-MT5 6
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
307
Profit Trade:
268 (87.29%)
Loss Trade:
39 (12.70%)
Best Trade:
15.49 USD
Worst Trade:
-14.60 USD
Profitto lordo:
433.42 USD (43 195 pips)
Perdita lorda:
-162.94 USD (16 275 pips)
Vincite massime consecutive:
251 (417.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
417.73 USD (251)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.52%
Ultimo trade:
22 minuti fa
Trade a settimana:
91
Tempo di attesa medio:
21 giorni
Fattore di recupero:
1.66
Long Trade:
307 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.66
Profitto previsto:
0.88 USD
Profitto medio:
1.62 USD
Perdita media:
-4.18 USD
Massime perdite consecutive:
38 (-162.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-162.93 USD (38)
Crescita mensile:
-4.04%
Previsione annuale:
-49.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
162.93 USD (5.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.13% (162.93 USD)
Per equità:
7.15% (226.28 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
OILCash 307
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
OILCash 270
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
OILCash 27K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.49 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 251
Massime perdite consecutive: 38
Massimo profitto consecutivo: +417.73 USD
Massima perdita consecutiva: -162.93 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

This is an arithmetic grid which cover 1SD price of WTI oil. Recommended capital is more than 1600USD.
Non ci sono recensioni
2025.09.29 23:49
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.23% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 23:49
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.29 23:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 21:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 16:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 15:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 14:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 13:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Oil Grid
30USD al mese
10%
0
0
USD
3K
USD
23
100%
307
87%
100%
2.65
0.88
USD
7%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.