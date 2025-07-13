SignauxSections
Polawat Atchariyachanvanit

Oil Grid

Polawat Atchariyachanvanit
0 avis
Fiabilité
23 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 10%
XMGlobal-MT5 6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
307
Bénéfice trades:
268 (87.29%)
Perte trades:
39 (12.70%)
Meilleure transaction:
15.49 USD
Pire transaction:
-14.60 USD
Bénéfice brut:
433.42 USD (43 195 pips)
Perte brute:
-162.94 USD (16 275 pips)
Gains consécutifs maximales:
251 (417.73 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
417.73 USD (251)
Ratio de Sharpe:
0.26
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.52%
Dernier trade:
4 il y a des minutes
Trades par semaine:
91
Temps de détention moyen:
21 jours
Facteur de récupération:
1.66
Longs trades:
307 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
2.66
Rendement attendu:
0.88 USD
Bénéfice moyen:
1.62 USD
Perte moyenne:
-4.18 USD
Pertes consécutives maximales:
38 (-162.93 USD)
Perte consécutive maximale:
-162.93 USD (38)
Croissance mensuelle:
-4.04%
Prévision annuelle:
-49.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
162.93 USD (5.23%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.13% (162.93 USD)
Par fonds propres:
7.15% (226.28 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
OILCash 307
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
OILCash 270
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
OILCash 27K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

This is an arithmetic grid which cover 1SD price of WTI oil. Recommended capital is more than 1600USD.
Aucun avis
2025.09.29 23:49
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.23% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 23:49
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.29 23:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 21:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 16:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 15:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 14:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 13:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
