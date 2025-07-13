- Croissance
Trades:
307
Bénéfice trades:
268 (87.29%)
Perte trades:
39 (12.70%)
Meilleure transaction:
15.49 USD
Pire transaction:
-14.60 USD
Bénéfice brut:
433.42 USD (43 195 pips)
Perte brute:
-162.94 USD (16 275 pips)
Gains consécutifs maximales:
251 (417.73 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
417.73 USD (251)
Ratio de Sharpe:
0.26
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.52%
Dernier trade:
4 il y a des minutes
Trades par semaine:
91
Temps de détention moyen:
21 jours
Facteur de récupération:
1.66
Longs trades:
307 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
2.66
Rendement attendu:
0.88 USD
Bénéfice moyen:
1.62 USD
Perte moyenne:
-4.18 USD
Pertes consécutives maximales:
38 (-162.93 USD)
Perte consécutive maximale:
-162.93 USD (38)
Croissance mensuelle:
-4.04%
Prévision annuelle:
-49.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
162.93 USD (5.23%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.13% (162.93 USD)
Par fonds propres:
7.15% (226.28 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|OILCash
|307
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|OILCash
|270
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|OILCash
|27K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
This is an arithmetic grid which cover 1SD price of WTI oil. Recommended capital is more than 1600USD.
