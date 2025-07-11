SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Bitcoin Reaper Live
Bitcoin Reaper Live

Profalgo Limited
0 inceleme
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -26%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 305
Kârla kapanan işlemler:
592 (45.36%)
Zararla kapanan işlemler:
713 (54.64%)
En iyi işlem:
45.16 USD
En kötü işlem:
-39.76 USD
Brüt kâr:
4 419.79 USD (39 039 095 pips)
Brüt zarar:
-5 336.81 USD (48 325 240 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (260.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
260.68 USD (31)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
66.00%
Maks. mevduat yükü:
6.28%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
97
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.71
Alış işlemleri:
706 (54.10%)
Satış işlemleri:
599 (45.90%)
Kâr faktörü:
0.83
Beklenen getiri:
-0.70 USD
Ortalama kâr:
7.47 USD
Ortalama zarar:
-7.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-198.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-198.05 USD (26)
Aylık büyüme:
-11.47%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
993.92 USD
Maksimum:
1 300.70 USD (34.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.94% (1 298.40 USD)
Varlığa göre:
4.19% (110.62 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 1305
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -917
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -9.3M
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +45.16 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 31
Maksimum ardışık kayıp: 26
Maksimum ardışık kâr: +260.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -198.05 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Running Bitcoin Reaper at 30% Max Allowed Total Drawdown, and trade frequency = Intense


İnceleme yok
2025.09.09 10:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.01 15:26 2025.08.01 15:26:17  

changed risk from 20% to 30% max DD. A bigger drawdown period is more likely to be followed by a nice growth period. so it makes sense to increase risk a bit during drawdown

2025.07.22 02:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 03:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 07:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.11 07:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.