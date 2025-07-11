- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 305
Kârla kapanan işlemler:
592 (45.36%)
Zararla kapanan işlemler:
713 (54.64%)
En iyi işlem:
45.16 USD
En kötü işlem:
-39.76 USD
Brüt kâr:
4 419.79 USD (39 039 095 pips)
Brüt zarar:
-5 336.81 USD (48 325 240 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (260.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
260.68 USD (31)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
66.00%
Maks. mevduat yükü:
6.28%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
97
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.71
Alış işlemleri:
706 (54.10%)
Satış işlemleri:
599 (45.90%)
Kâr faktörü:
0.83
Beklenen getiri:
-0.70 USD
Ortalama kâr:
7.47 USD
Ortalama zarar:
-7.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-198.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-198.05 USD (26)
Aylık büyüme:
-11.47%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
993.92 USD
Maksimum:
1 300.70 USD (34.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.94% (1 298.40 USD)
Varlığa göre:
4.19% (110.62 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1305
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|-917
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-9.3M
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +45.16 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 31
Maksimum ardışık kayıp: 26
Maksimum ardışık kâr: +260.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -198.05 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok
changed risk from 20% to 30% max DD. A bigger drawdown period is more likely to be followed by a nice growth period. so it makes sense to increase risk a bit during drawdown
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 99 USD
-26%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
13
99%
1 305
45%
66%
0.82
-0.70
USD
USD
34%
1:500