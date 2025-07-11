SignauxSections
Bitcoin Reaper Live

Profalgo Limited
0 avis
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2025 -24%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 293
Bénéfice trades:
592 (45.78%)
Perte trades:
701 (54.22%)
Meilleure transaction:
45.16 USD
Pire transaction:
-39.76 USD
Bénéfice brut:
4 419.79 USD (39 039 095 pips)
Perte brute:
-5 258.16 USD (47 539 040 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (260.68 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
260.68 USD (31)
Ratio de Sharpe:
-0.07
Activité de trading:
66.00%
Charge de dépôt maximale:
6.28%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
95
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
-0.64
Longs trades:
700 (54.14%)
Courts trades:
593 (45.86%)
Facteur de profit:
0.84
Rendement attendu:
-0.65 USD
Bénéfice moyen:
7.47 USD
Perte moyenne:
-7.50 USD
Pertes consécutives maximales:
26 (-198.05 USD)
Perte consécutive maximale:
-198.05 USD (26)
Croissance mensuelle:
-9.23%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
993.92 USD
Maximal:
1 300.70 USD (34.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
33.94% (1 298.40 USD)
Par fonds propres:
4.19% (110.62 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 1293
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD -838
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD -8.5M
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +45.16 USD
Pire transaction: -40 USD
Gains consécutifs maximales: 31
Pertes consécutives maximales: 26
Bénéfice consécutif maximal: +260.68 USD
Perte consécutive maximale: -198.05 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Running Bitcoin Reaper at 30% Max Allowed Total Drawdown, and trade frequency = Intense


Buy it here: https://www.mql5.com/en/market/product/142178?source=Site+Market+Main+Rating006

Aucun avis
2025.09.09 10:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.01 15:26 2025.08.01 15:26:17  

changed risk from 20% to 30% max DD. A bigger drawdown period is more likely to be followed by a nice growth period. so it makes sense to increase risk a bit during drawdown

2025.07.22 02:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 03:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 07:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.11 07:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.