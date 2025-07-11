SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Bitcoin Reaper Live
Profalgo Limited

Bitcoin Reaper Live

Profalgo Limited
0 recensioni
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 -26%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 305
Profit Trade:
592 (45.36%)
Loss Trade:
713 (54.64%)
Best Trade:
45.16 USD
Worst Trade:
-39.76 USD
Profitto lordo:
4 419.79 USD (39 039 095 pips)
Perdita lorda:
-5 336.81 USD (48 325 240 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (260.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
260.68 USD (31)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
66.00%
Massimo carico di deposito:
6.28%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
97
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.71
Long Trade:
706 (54.10%)
Short Trade:
599 (45.90%)
Fattore di profitto:
0.83
Profitto previsto:
-0.70 USD
Profitto medio:
7.47 USD
Perdita media:
-7.49 USD
Massime perdite consecutive:
26 (-198.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-198.05 USD (26)
Crescita mensile:
-11.47%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
993.92 USD
Massimale:
1 300.70 USD (34.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.94% (1 298.40 USD)
Per equità:
4.19% (110.62 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 1305
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -917
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -9.3M
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +45.16 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 31
Massime perdite consecutive: 26
Massimo profitto consecutivo: +260.68 USD
Massima perdita consecutiva: -198.05 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Running Bitcoin Reaper at 30% Max Allowed Total Drawdown, and trade frequency = Intense


Buy it here: https://www.mql5.com/en/market/product/142178?source=Site+Market+Main+Rating006

Non ci sono recensioni
2025.09.09 10:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.01 15:26 2025.08.01 15:26:17  

changed risk from 20% to 30% max DD. A bigger drawdown period is more likely to be followed by a nice growth period. so it makes sense to increase risk a bit during drawdown

2025.07.22 02:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 03:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 07:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.11 07:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Bitcoin Reaper Live
99USD al mese
-26%
0
0
USD
2.6K
USD
13
99%
1 305
45%
66%
0.82
-0.70
USD
34%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.