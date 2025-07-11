- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 305
Profit Trade:
592 (45.36%)
Loss Trade:
713 (54.64%)
Best Trade:
45.16 USD
Worst Trade:
-39.76 USD
Profitto lordo:
4 419.79 USD (39 039 095 pips)
Perdita lorda:
-5 336.81 USD (48 325 240 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (260.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
260.68 USD (31)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
66.00%
Massimo carico di deposito:
6.28%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
97
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.71
Long Trade:
706 (54.10%)
Short Trade:
599 (45.90%)
Fattore di profitto:
0.83
Profitto previsto:
-0.70 USD
Profitto medio:
7.47 USD
Perdita media:
-7.49 USD
Massime perdite consecutive:
26 (-198.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-198.05 USD (26)
Crescita mensile:
-11.47%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
993.92 USD
Massimale:
1 300.70 USD (34.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.94% (1 298.40 USD)
Per equità:
4.19% (110.62 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1305
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-917
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-9.3M
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +45.16 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 31
Massime perdite consecutive: 26
Massimo profitto consecutivo: +260.68 USD
Massima perdita consecutiva: -198.05 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Running Bitcoin Reaper at 30% Max Allowed Total Drawdown, and trade frequency = Intense
changed risk from 20% to 30% max DD. A bigger drawdown period is more likely to be followed by a nice growth period. so it makes sense to increase risk a bit during drawdown
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
99USD al mese
-26%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
13
99%
1 305
45%
66%
0.82
-0.70
USD
USD
34%
1:500