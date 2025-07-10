SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TD2C
Caique Lima Dos Santos

TD2C

Caique Lima Dos Santos
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 7%
InfinoxLimited-Live03
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
423
Kârla kapanan işlemler:
298 (70.44%)
Zararla kapanan işlemler:
125 (29.55%)
En iyi işlem:
92.24 USD
En kötü işlem:
-45.18 USD
Brüt kâr:
4 380.09 USD (143 594 pips)
Brüt zarar:
-1 613.45 USD (71 448 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (389.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
547.51 USD (12)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.51%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
11.89
Alış işlemleri:
211 (49.88%)
Satış işlemleri:
212 (50.12%)
Kâr faktörü:
2.71
Beklenen getiri:
6.54 USD
Ortalama kâr:
14.70 USD
Ortalama zarar:
-12.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-232.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-232.61 USD (8)
Aylık büyüme:
1.38%
Yıllık tahmin:
19.38%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
232.61 USD (0.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.74% (232.61 USD)
Varlığa göre:
4.86% (3 530.14 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 423
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 2.8K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 72K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +92.24 USD
En kötü işlem: -45 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +389.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -232.61 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InfinoxLimited-Live03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.08.12 19:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.10 19:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
TD2C
Ayda 1000 USD
7%
0
0
USD
82K
USD
17
96%
423
70%
100%
2.71
6.54
USD
5%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.