Caique Lima Dos Santos

TD2C

Caique Lima Dos Santos
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 7%
InfinoxLimited-Live03
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
423
Profit Trade:
298 (70.44%)
Loss Trade:
125 (29.55%)
Best Trade:
92.24 USD
Worst Trade:
-45.18 USD
Profitto lordo:
4 380.09 USD (143 594 pips)
Perdita lorda:
-1 613.45 USD (71 448 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (389.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
547.51 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.51%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
11.89
Long Trade:
211 (49.88%)
Short Trade:
212 (50.12%)
Fattore di profitto:
2.71
Profitto previsto:
6.54 USD
Profitto medio:
14.70 USD
Perdita media:
-12.91 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-232.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-232.61 USD (8)
Crescita mensile:
1.56%
Previsione annuale:
19.38%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
232.61 USD (0.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.74% (232.61 USD)
Per equità:
4.86% (3 530.14 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 423
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 2.8K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 72K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +92.24 USD
Worst Trade: -45 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +389.29 USD
Massima perdita consecutiva: -232.61 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InfinoxLimited-Live03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.08.12 19:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.10 19:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
TD2C
1000USD al mese
7%
0
0
USD
82K
USD
17
96%
423
70%
100%
2.71
6.54
USD
5%
1:500
