Adrian Lara Carrasco

Bot Pulse Trading v3

Adrian Lara Carrasco
0 inceleme
16 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -1%
MEXAtlantic-Real
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
291
Kârla kapanan işlemler:
133 (45.70%)
Zararla kapanan işlemler:
158 (54.30%)
En iyi işlem:
354.50 USD
En kötü işlem:
-75.90 USD
Brüt kâr:
4 168.27 USD (714 477 pips)
Brüt zarar:
-4 335.77 USD (907 867 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (102.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
467.22 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
84.81%
Maks. mevduat yükü:
7.67%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
-0.17
Alış işlemleri:
210 (72.16%)
Satış işlemleri:
81 (27.84%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-0.58 USD
Ortalama kâr:
31.34 USD
Ortalama zarar:
-27.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-137.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-221.82 USD (5)
Aylık büyüme:
3.31%
Yıllık tahmin:
40.10%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
880.96 USD
Maksimum:
984.05 USD (19.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.85% (983.81 USD)
Varlığa göre:
1.64% (156.88 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY.ecn 65
XAUUSD.ecn 60
DE40 58
GBPUSD.ecn 44
UT100 39
US30 11
GBPJPY.ecn 8
EURUSD.ecn 5
DAX30M5 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY.ecn 371
XAUUSD.ecn -200
DE40 -223
GBPUSD.ecn -133
UT100 -31
US30 120
GBPJPY.ecn -58
EURUSD.ecn 27
DAX30M5 -43
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY.ecn 3.3K
XAUUSD.ecn -8.9K
DE40 -194K
GBPUSD.ecn -1.1K
UT100 -30K
US30 53K
GBPJPY.ecn -991
EURUSD.ecn 700
DAX30M5 -15K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +354.50 USD
En kötü işlem: -76 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +102.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -137.82 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MEXAtlantic-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Signal of 5k real account Bot Pulse Trading v3
2025.09.25 16:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 15:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.92% of days out of 109 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 17:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.01 20:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 16:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 20:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 15:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 14:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 15:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.18 19:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.10 06:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 05:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
