Adrian Lara Carrasco

Bot Pulse Trading v3

Adrian Lara Carrasco
0 recensioni
16 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -1%
MEXAtlantic-Real
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
291
Profit Trade:
133 (45.70%)
Loss Trade:
158 (54.30%)
Best Trade:
354.50 USD
Worst Trade:
-75.90 USD
Profitto lordo:
4 168.27 USD (714 477 pips)
Perdita lorda:
-4 335.77 USD (907 867 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (102.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
467.22 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
84.81%
Massimo carico di deposito:
7.67%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
-0.17
Long Trade:
210 (72.16%)
Short Trade:
81 (27.84%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-0.58 USD
Profitto medio:
31.34 USD
Perdita media:
-27.44 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-137.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-221.82 USD (5)
Crescita mensile:
3.68%
Previsione annuale:
44.68%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
880.96 USD
Massimale:
984.05 USD (19.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.85% (983.81 USD)
Per equità:
1.64% (156.88 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY.ecn 65
XAUUSD.ecn 60
DE40 58
GBPUSD.ecn 44
UT100 39
US30 11
GBPJPY.ecn 8
EURUSD.ecn 5
DAX30M5 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY.ecn 371
XAUUSD.ecn -200
DE40 -223
GBPUSD.ecn -133
UT100 -31
US30 120
GBPJPY.ecn -58
EURUSD.ecn 27
DAX30M5 -43
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY.ecn 3.3K
XAUUSD.ecn -8.9K
DE40 -194K
GBPUSD.ecn -1.1K
UT100 -30K
US30 53K
GBPJPY.ecn -991
EURUSD.ecn 700
DAX30M5 -15K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +354.50 USD
Worst Trade: -76 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +102.13 USD
Massima perdita consecutiva: -137.82 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MEXAtlantic-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Signal of 5k real account Bot Pulse Trading v3
Non ci sono recensioni
2025.09.25 16:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 15:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.92% of days out of 109 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 17:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.01 20:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 16:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 20:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 15:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 14:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 15:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.18 19:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.10 06:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 05:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Bot Pulse Trading v3
30USD al mese
-1%
0
0
USD
9.8K
USD
16
98%
291
45%
85%
0.96
-0.58
USD
10%
1:100
