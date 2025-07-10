SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Bot Pulse Trading v3
Adrian Lara Carrasco

Bot Pulse Trading v3

Adrian Lara Carrasco
0 avis
16 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -1%
MEXAtlantic-Real
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
287
Bénéfice trades:
130 (45.29%)
Perte trades:
157 (54.70%)
Meilleure transaction:
354.50 USD
Pire transaction:
-71.56 USD
Bénéfice brut:
4 092.75 USD (697 839 pips)
Perte brute:
-4 259.87 USD (904 073 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (102.13 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
467.22 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
84.81%
Charge de dépôt maximale:
7.67%
Dernier trade:
23 il y a des minutes
Trades par semaine:
27
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
-0.17
Longs trades:
207 (72.13%)
Courts trades:
80 (27.87%)
Facteur de profit:
0.96
Rendement attendu:
-0.58 USD
Bénéfice moyen:
31.48 USD
Perte moyenne:
-27.13 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-137.82 USD)
Perte consécutive maximale:
-221.82 USD (5)
Croissance mensuelle:
3.31%
Prévision annuelle:
40.12%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
880.96 USD
Maximal:
984.05 USD (19.29%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.85% (983.81 USD)
Par fonds propres:
1.64% (156.88 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY.ecn 65
XAUUSD.ecn 59
DE40 58
GBPUSD.ecn 43
UT100 38
US30 10
GBPJPY.ecn 8
EURUSD.ecn 5
DAX30M5 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY.ecn 371
XAUUSD.ecn -124
DE40 -223
GBPUSD.ecn -184
UT100 -40
US30 106
GBPJPY.ecn -58
EURUSD.ecn 27
DAX30M5 -43
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY.ecn 3.3K
XAUUSD.ecn -5.1K
DE40 -194K
GBPUSD.ecn -1.5K
UT100 -39K
US30 45K
GBPJPY.ecn -991
EURUSD.ecn 700
DAX30M5 -15K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +354.50 USD
Pire transaction: -72 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +102.13 USD
Perte consécutive maximale: -137.82 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MEXAtlantic-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Signal of 5k real account Bot Pulse Trading v3
Aucun avis
2025.09.25 16:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 15:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.92% of days out of 109 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 17:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.01 20:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 16:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 20:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 15:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 14:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 15:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.18 19:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.10 06:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 05:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Bot Pulse Trading v3
30 USD par mois
-1%
0
0
USD
9.8K
USD
16
98%
287
45%
85%
0.96
-0.58
USD
10%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.