SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Misubi Bot 5 EUR_GBP
Duc Thanh Pham

Misubi Bot 5 EUR_GBP

Duc Thanh Pham
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 53%
Exness-Real
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
522
Kârla kapanan işlemler:
453 (86.78%)
Zararla kapanan işlemler:
69 (13.22%)
En iyi işlem:
8.91 USD
En kötü işlem:
-17.90 USD
Brüt kâr:
488.06 USD (35 991 pips)
Brüt zarar:
-333.14 USD (24 756 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (18.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
26.49 USD (16)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
98.97%
Maks. mevduat yükü:
40.42%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
8.40
Alış işlemleri:
374 (71.65%)
Satış işlemleri:
148 (28.35%)
Kâr faktörü:
1.47
Beklenen getiri:
0.30 USD
Ortalama kâr:
1.08 USD
Ortalama zarar:
-4.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-15.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17.90 USD (1)
Aylık büyüme:
14.16%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
18.45 USD (4.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.69% (17.04 USD)
Varlığa göre:
41.22% (142.98 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURGBPm 520
AUDNZDm 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURGBPm 155
AUDNZDm 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURGBPm 11K
AUDNZDm 46
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8.91 USD
En kötü işlem: -18 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +18.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.38 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.18 03:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.15 07:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 06:42
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 22:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 21:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 11:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 13:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 08:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 08:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 14:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 11:56
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 09:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 17:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 13:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 06:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 11:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 17:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 17:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 15:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Misubi Bot 5 EUR_GBP
Ayda 30 USD
53%
0
0
USD
412
USD
12
100%
522
86%
99%
1.46
0.30
USD
41%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.