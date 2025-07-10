SignauxSections
Duc Thanh Pham

Misubi Bot 5 EUR_GBP

Duc Thanh Pham
0 avis
Fiabilité
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 53%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
522
Bénéfice trades:
453 (86.78%)
Perte trades:
69 (13.22%)
Meilleure transaction:
8.91 USD
Pire transaction:
-17.90 USD
Bénéfice brut:
488.06 USD (35 991 pips)
Perte brute:
-333.14 USD (24 756 pips)
Gains consécutifs maximales:
41 (18.17 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
26.49 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
98.97%
Charge de dépôt maximale:
40.42%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
8.40
Longs trades:
374 (71.65%)
Courts trades:
148 (28.35%)
Facteur de profit:
1.47
Rendement attendu:
0.30 USD
Bénéfice moyen:
1.08 USD
Perte moyenne:
-4.83 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-15.38 USD)
Perte consécutive maximale:
-17.90 USD (1)
Croissance mensuelle:
14.16%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
18.45 USD (4.64%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.69% (17.04 USD)
Par fonds propres:
41.22% (142.98 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURGBPm 520
AUDNZDm 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURGBPm 155
AUDNZDm 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURGBPm 11K
AUDNZDm 46
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +8.91 USD
Pire transaction: -18 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +18.17 USD
Perte consécutive maximale: -15.38 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.18 03:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.15 07:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 06:42
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 22:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 21:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 11:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 13:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 08:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 08:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 14:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 11:56
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 09:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 17:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 13:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 06:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 11:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 17:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 17:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 15:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.