SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Go Stocks
Kiara Anishka Buhari

Go Stocks

Kiara Anishka Buhari
0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 48%
GoMarkets-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
897
Kârla kapanan işlemler:
632 (70.45%)
Zararla kapanan işlemler:
265 (29.54%)
En iyi işlem:
13 056.10 USD
En kötü işlem:
-1 352.70 USD
Brüt kâr:
71 956.63 USD (512 476 pips)
Brüt zarar:
-23 599.02 USD (228 177 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
58 (3 338.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
19 673.71 USD (10)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
105.24%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
67
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
9.99
Alış işlemleri:
897 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
3.05
Beklenen getiri:
53.91 USD
Ortalama kâr:
113.86 USD
Ortalama zarar:
-89.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-508.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 841.84 USD (8)
Aylık büyüme:
5.93%
Yıllık tahmin:
71.95%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.20 USD
Maksimum:
4 841.84 USD (4.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.61% (4 849.54 USD)
Varlığa göre:
21.08% (23 831.55 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
ASML.NAS 76
ADBE.NAS 63
BABA.NYSE 59
PYPL.NAS 57
KO.NYSE 48
MSFT.NAS 47
ORCL.NYSE 44
MCD.NYSE 42
WMT.NYSE 41
TSLA.NAS 39
NOW.NYSE 36
TGT.NYSE 35
NFLX.NAS 35
GOOGL.NAS 34
UBER.NYSE 32
NVDA.NAS 26
AMZN.NAS 26
V.NYSE 26
BA.NYSE 24
LLY.NYSE 23
NKE.NYSE 23
XOM.NYSE 21
CAT.NYSE 17
PEP.NAS 13
LMT.NYSE 5
GM.NYSE 4
SCHW.NYSE 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
ASML.NAS -275
ADBE.NAS -244
BABA.NYSE -162
PYPL.NAS 447
KO.NYSE 261
MSFT.NAS -27
ORCL.NYSE 3K
MCD.NYSE 907
WMT.NYSE 4.8K
TSLA.NAS 2.4K
NOW.NYSE 485
TGT.NYSE 1.5K
NFLX.NAS 5.7K
GOOGL.NAS 458
UBER.NYSE 653
NVDA.NAS 683
AMZN.NAS 687
V.NYSE 2.5K
BA.NYSE 478
LLY.NYSE 21K
NKE.NYSE 481
XOM.NYSE 1.5K
CAT.NYSE 403
PEP.NAS 205
LMT.NYSE 128
GM.NYSE 11
SCHW.NYSE 10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
ASML.NAS 15K
ADBE.NAS -2.7K
BABA.NYSE -1.3K
PYPL.NAS -354
KO.NYSE 1.1K
MSFT.NAS -5.9K
ORCL.NYSE 7.9K
MCD.NYSE 13K
WMT.NYSE 16K
TSLA.NAS -5.6K
NOW.NYSE 6.3K
TGT.NYSE 6K
NFLX.NAS 35K
GOOGL.NAS 11K
UBER.NYSE 2.8K
NVDA.NAS 17K
AMZN.NAS 15K
V.NYSE 14K
BA.NYSE 17K
LLY.NYSE 83K
NKE.NYSE 1.1K
XOM.NYSE 6.3K
CAT.NYSE 13K
PEP.NAS 8.6K
LMT.NYSE 8.4K
GM.NYSE 792
SCHW.NYSE 1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +13 056.10 USD
En kötü işlem: -1 353 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +3 338.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -508.06 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GoMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Please do not copy.
İnceleme yok
2025.08.08 19:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 14:02
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.71% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 17:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.08 08:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Go Stocks
Ayda 999 USD
48%
0
0
USD
148K
USD
20
100%
897
70%
100%
3.04
53.91
USD
21%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.