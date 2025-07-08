SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Go Stocks
Kiara Anishka Buhari

Go Stocks

Kiara Anishka Buhari
0 avis
Fiabilité
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 48%
GoMarkets-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
879
Bénéfice trades:
615 (69.96%)
Perte trades:
264 (30.03%)
Meilleure transaction:
13 056.10 USD
Pire transaction:
-1 352.70 USD
Bénéfice brut:
71 399.20 USD (501 332 pips)
Perte brute:
-23 596.46 USD (228 176 pips)
Gains consécutifs maximales:
58 (3 338.07 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
19 673.71 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
105.24%
Dernier trade:
42 il y a des minutes
Trades par semaine:
56
Temps de détention moyen:
7 jours
Facteur de récupération:
9.87
Longs trades:
879 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
3.03
Rendement attendu:
54.38 USD
Bénéfice moyen:
116.10 USD
Perte moyenne:
-89.38 USD
Pertes consécutives maximales:
18 (-508.06 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 841.84 USD (8)
Croissance mensuelle:
6.27%
Prévision annuelle:
76.04%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4.20 USD
Maximal:
4 841.84 USD (4.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.61% (4 849.54 USD)
Par fonds propres:
21.08% (23 831.55 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
ASML.NAS 76
ADBE.NAS 63
BABA.NYSE 59
PYPL.NAS 57
KO.NYSE 48
MSFT.NAS 47
ORCL.NYSE 44
MCD.NYSE 42
WMT.NYSE 41
TSLA.NAS 36
NFLX.NAS 35
NOW.NYSE 35
GOOGL.NAS 34
TGT.NYSE 32
UBER.NYSE 32
NVDA.NAS 26
AMZN.NAS 26
V.NYSE 26
LLY.NYSE 23
NKE.NYSE 23
XOM.NYSE 21
CAT.NYSE 17
BA.NYSE 13
PEP.NAS 13
LMT.NYSE 5
GM.NYSE 4
SCHW.NYSE 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
ASML.NAS -275
ADBE.NAS -244
BABA.NYSE -162
PYPL.NAS 447
KO.NYSE 261
MSFT.NAS -27
ORCL.NYSE 3K
MCD.NYSE 907
WMT.NYSE 4.8K
TSLA.NAS 2.1K
NFLX.NAS 5.7K
NOW.NYSE 402
GOOGL.NAS 458
TGT.NYSE 1.5K
UBER.NYSE 653
NVDA.NAS 683
AMZN.NAS 687
V.NYSE 2.5K
LLY.NYSE 21K
NKE.NYSE 481
XOM.NYSE 1.5K
CAT.NYSE 403
BA.NYSE 353
PEP.NAS 205
LMT.NYSE 128
GM.NYSE 11
SCHW.NYSE 10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
ASML.NAS 15K
ADBE.NAS -2.7K
BABA.NYSE -1.3K
PYPL.NAS -354
KO.NYSE 1.1K
MSFT.NAS -5.9K
ORCL.NYSE 7.9K
MCD.NYSE 13K
WMT.NYSE 16K
TSLA.NAS -6.9K
NFLX.NAS 35K
NOW.NYSE 5.1K
GOOGL.NAS 11K
TGT.NYSE 5.5K
UBER.NYSE 2.8K
NVDA.NAS 17K
AMZN.NAS 15K
V.NYSE 14K
LLY.NYSE 83K
NKE.NYSE 1.1K
XOM.NYSE 6.3K
CAT.NYSE 13K
BA.NYSE 9.2K
PEP.NAS 8.6K
LMT.NYSE 8.4K
GM.NYSE 792
SCHW.NYSE 1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +13 056.10 USD
Pire transaction: -1 353 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +3 338.07 USD
Perte consécutive maximale: -508.06 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GoMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Please do not copy.
Aucun avis
2025.08.08 19:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 14:02
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.71% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 17:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.08 08:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Go Stocks
999 USD par mois
48%
0
0
USD
148K
USD
19
100%
879
69%
100%
3.02
54.38
USD
21%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.