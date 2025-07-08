SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Go Stocks
Kiara Anishka Buhari

Go Stocks

Kiara Anishka Buhari
0 recensioni
Affidabilità
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 48%
GoMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
897
Profit Trade:
632 (70.45%)
Loss Trade:
265 (29.54%)
Best Trade:
13 056.10 USD
Worst Trade:
-1 352.70 USD
Profitto lordo:
71 956.63 USD (512 476 pips)
Perdita lorda:
-23 599.02 USD (228 177 pips)
Vincite massime consecutive:
58 (3 338.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19 673.71 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
105.24%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
67
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
9.99
Long Trade:
897 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
3.05
Profitto previsto:
53.91 USD
Profitto medio:
113.86 USD
Perdita media:
-89.05 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-508.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 841.84 USD (8)
Crescita mensile:
5.93%
Previsione annuale:
71.95%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.20 USD
Massimale:
4 841.84 USD (4.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.61% (4 849.54 USD)
Per equità:
21.08% (23 831.55 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
ASML.NAS 76
ADBE.NAS 63
BABA.NYSE 59
PYPL.NAS 57
KO.NYSE 48
MSFT.NAS 47
ORCL.NYSE 44
MCD.NYSE 42
WMT.NYSE 41
TSLA.NAS 39
NOW.NYSE 36
TGT.NYSE 35
NFLX.NAS 35
GOOGL.NAS 34
UBER.NYSE 32
NVDA.NAS 26
AMZN.NAS 26
V.NYSE 26
BA.NYSE 24
LLY.NYSE 23
NKE.NYSE 23
XOM.NYSE 21
CAT.NYSE 17
PEP.NAS 13
LMT.NYSE 5
GM.NYSE 4
SCHW.NYSE 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
ASML.NAS -275
ADBE.NAS -244
BABA.NYSE -162
PYPL.NAS 447
KO.NYSE 261
MSFT.NAS -27
ORCL.NYSE 3K
MCD.NYSE 907
WMT.NYSE 4.8K
TSLA.NAS 2.4K
NOW.NYSE 485
TGT.NYSE 1.5K
NFLX.NAS 5.7K
GOOGL.NAS 458
UBER.NYSE 653
NVDA.NAS 683
AMZN.NAS 687
V.NYSE 2.5K
BA.NYSE 478
LLY.NYSE 21K
NKE.NYSE 481
XOM.NYSE 1.5K
CAT.NYSE 403
PEP.NAS 205
LMT.NYSE 128
GM.NYSE 11
SCHW.NYSE 10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
ASML.NAS 15K
ADBE.NAS -2.7K
BABA.NYSE -1.3K
PYPL.NAS -354
KO.NYSE 1.1K
MSFT.NAS -5.9K
ORCL.NYSE 7.9K
MCD.NYSE 13K
WMT.NYSE 16K
TSLA.NAS -5.6K
NOW.NYSE 6.3K
TGT.NYSE 6K
NFLX.NAS 35K
GOOGL.NAS 11K
UBER.NYSE 2.8K
NVDA.NAS 17K
AMZN.NAS 15K
V.NYSE 14K
BA.NYSE 17K
LLY.NYSE 83K
NKE.NYSE 1.1K
XOM.NYSE 6.3K
CAT.NYSE 13K
PEP.NAS 8.6K
LMT.NYSE 8.4K
GM.NYSE 792
SCHW.NYSE 1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13 056.10 USD
Worst Trade: -1 353 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +3 338.07 USD
Massima perdita consecutiva: -508.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GoMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

2025.08.08 19:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 14:02
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.71% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 17:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.08 08:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Go Stocks
999USD al mese
48%
0
0
USD
148K
USD
20
100%
897
70%
100%
3.04
53.91
USD
21%
1:500
