Leonid Beloussov

Market Breath

Leonid Beloussov
0 inceleme
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -8%
AdmiralsGroup-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
512
Kârla kapanan işlemler:
177 (34.57%)
Zararla kapanan işlemler:
335 (65.43%)
En iyi işlem:
295.34 EUR
En kötü işlem:
-95.13 EUR
Brüt kâr:
3 898.02 EUR (1 503 790 pips)
Brüt zarar:
-3 928.09 EUR (189 817 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (3.47 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
311.14 EUR (6)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
60.00%
Maks. mevduat yükü:
119.28%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
70
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.05
Alış işlemleri:
206 (40.23%)
Satış işlemleri:
306 (59.77%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.06 EUR
Ortalama kâr:
22.02 EUR
Ortalama zarar:
-11.73 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-154.74 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-199.38 EUR (10)
Aylık büyüme:
-9.97%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
170.59 EUR
Maksimum:
571.06 EUR (67.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.82% (567.90 EUR)
Varlığa göre:
17.17% (64.94 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
[SP500] 502
GBPUSD 5
[NQ100] 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
[SP500] -18
GBPUSD -17
[NQ100] -1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
[SP500] 1.2K
GBPUSD 207
[NQ100] -66
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +295.34 EUR
En kötü işlem: -95 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +3.47 EUR
Maksimum ardışık zarar: -154.74 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AdmiralsGroup-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AdmiralsGroup-Live
1.90 × 10
İnceleme yok
2025.09.26 13:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 09:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.25% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.21 23:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 17:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 07:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 18:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.05 10:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.67% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 15:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 15:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 11:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 05:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 18:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 17:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 09:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 08:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 07:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 06:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 14:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 17:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 05:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
