Leonid Beloussov

Market Breath

Leonid Beloussov
0 avis
Fiabilité
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -3%
AdmiralsGroup-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
500
Bénéfice trades:
175 (35.00%)
Perte trades:
325 (65.00%)
Meilleure transaction:
295.34 EUR
Pire transaction:
-95.13 EUR
Bénéfice brut:
3 838.12 EUR (1 502 360 pips)
Perte brute:
-3 797.10 EUR (185 952 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (3.47 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
311.14 EUR (6)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
60.00%
Charge de dépôt maximale:
119.28%
Dernier trade:
30 il y a des minutes
Trades par semaine:
75
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
0.07
Longs trades:
206 (41.20%)
Courts trades:
294 (58.80%)
Facteur de profit:
1.01
Rendement attendu:
0.08 EUR
Bénéfice moyen:
21.93 EUR
Perte moyenne:
-11.68 EUR
Pertes consécutives maximales:
22 (-154.74 EUR)
Perte consécutive maximale:
-197.43 EUR (9)
Croissance mensuelle:
-5.96%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
170.59 EUR
Maximal:
571.06 EUR (67.39%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
30.82% (567.90 EUR)
Par fonds propres:
17.17% (64.94 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
[SP500] 490
GBPUSD 5
[NQ100] 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
[SP500] 63
GBPUSD -17
[NQ100] -1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
[SP500] 3.6K
GBPUSD 207
[NQ100] -66
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +295.34 EUR
Pire transaction: -95 EUR
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +3.47 EUR
Perte consécutive maximale: -154.74 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AdmiralsGroup-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AdmiralsGroup-Live
1.90 × 10
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.