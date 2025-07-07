SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Market Breath
Leonid Beloussov

Market Breath

Leonid Beloussov
0 recensioni
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -8%
AdmiralsGroup-Live
1:30
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
512
Profit Trade:
177 (34.57%)
Loss Trade:
335 (65.43%)
Best Trade:
295.34 EUR
Worst Trade:
-95.13 EUR
Profitto lordo:
3 898.02 EUR (1 503 790 pips)
Perdita lorda:
-3 928.09 EUR (189 817 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (3.47 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
311.14 EUR (6)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
60.00%
Massimo carico di deposito:
119.28%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
70
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.05
Long Trade:
206 (40.23%)
Short Trade:
306 (59.77%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.06 EUR
Profitto medio:
22.02 EUR
Perdita media:
-11.73 EUR
Massime perdite consecutive:
22 (-154.74 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-199.38 EUR (10)
Crescita mensile:
-6.60%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
170.59 EUR
Massimale:
571.06 EUR (67.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.82% (567.90 EUR)
Per equità:
17.17% (64.94 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
[SP500] 502
GBPUSD 5
[NQ100] 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
[SP500] -18
GBPUSD -17
[NQ100] -1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
[SP500] 1.2K
GBPUSD 207
[NQ100] -66
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +295.34 EUR
Worst Trade: -95 EUR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +3.47 EUR
Massima perdita consecutiva: -154.74 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AdmiralsGroup-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AdmiralsGroup-Live
1.90 × 10
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.26 13:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 09:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.25% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.21 23:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 17:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 07:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 18:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.05 10:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.67% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 15:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 15:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 11:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 05:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 18:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 17:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 09:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 08:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 07:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 06:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 14:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 17:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 05:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Market Breath
30USD al mese
-8%
0
0
USD
1.3K
EUR
12
0%
512
34%
60%
0.99
-0.06
EUR
31%
1:30
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.