İşlemler:
122
Kârla kapanan işlemler:
98 (80.32%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (19.67%)
En iyi işlem:
33.95 USD
En kötü işlem:
-22.45 USD
Brüt kâr:
668.36 USD (12 477 pips)
Brüt zarar:
-176.79 USD (2 353 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (87.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
87.20 USD (12)
Sharpe oranı:
0.66
Alım-satım etkinliği:
0.24%
Maks. mevduat yükü:
29.24%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
11 dakika
Düzelme faktörü:
10.19
Alış işlemleri:
29 (23.77%)
Satış işlemleri:
93 (76.23%)
Kâr faktörü:
3.78
Beklenen getiri:
4.03 USD
Ortalama kâr:
6.82 USD
Ortalama zarar:
-7.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-47.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-47.05 USD (5)
Aylık büyüme:
7.43%
Yıllık tahmin:
90.16%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
12.00 USD
Maksimum:
48.25 USD (2.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.61% (48.79 USD)
Varlığa göre:
8.73% (157.98 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|121
|EURUSD+
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|502
|EURUSD+
|-10
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|10K
|EURUSD+
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +33.95 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +87.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -47.05 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "STARTRADERFinancial-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
“Consistent Forex Signals with Low Risk and High Precision”
Our trading strategy is designed for serious traders who value capital preservation as much as profits. We focus on:
✅ Low Drawdown – Your account is protected with a carefully controlled risk approach to ensure steady growth without large equity swings.
✅ No Martingale, Grid, or other risky methods – Every trade is based on solid analysis and a sustainable strategy.
✅ Managed Stop Loss on Every Trade – Every position is protected with pre-defined stop-loss levels to minimize risk and avoid unexpected losses.
✅ Consistent Results – Precision entries and disciplined trade management for long-term profitability.
If you’re looking for reliable signals with proven risk management, this is the service for you.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 99 USD
33%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
15
0%
122
80%
0%
3.78
4.03
USD
USD
9%
1:500