- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
122
Profit Trade:
98 (80.32%)
Loss Trade:
24 (19.67%)
Best Trade:
33.95 USD
Worst Trade:
-22.45 USD
Profitto lordo:
668.36 USD (12 477 pips)
Perdita lorda:
-176.79 USD (2 353 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (87.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
87.20 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.66
Attività di trading:
0.24%
Massimo carico di deposito:
29.24%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
10.19
Long Trade:
29 (23.77%)
Short Trade:
93 (76.23%)
Fattore di profitto:
3.78
Profitto previsto:
4.03 USD
Profitto medio:
6.82 USD
Perdita media:
-7.37 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-47.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-47.05 USD (5)
Crescita mensile:
7.43%
Previsione annuale:
90.16%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.00 USD
Massimale:
48.25 USD (2.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.61% (48.79 USD)
Per equità:
8.73% (157.98 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|121
|EURUSD+
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|502
|EURUSD+
|-10
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|10K
|EURUSD+
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +33.95 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +87.20 USD
Massima perdita consecutiva: -47.05 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "STARTRADERFinancial-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
“Consistent Forex Signals with Low Risk and High Precision”
Our trading strategy is designed for serious traders who value capital preservation as much as profits. We focus on:
✅ Low Drawdown – Your account is protected with a carefully controlled risk approach to ensure steady growth without large equity swings.
✅ No Martingale, Grid, or other risky methods – Every trade is based on solid analysis and a sustainable strategy.
✅ Managed Stop Loss on Every Trade – Every position is protected with pre-defined stop-loss levels to minimize risk and avoid unexpected losses.
✅ Consistent Results – Precision entries and disciplined trade management for long-term profitability.
If you’re looking for reliable signals with proven risk management, this is the service for you.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
99USD al mese
33%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
15
0%
122
80%
0%
3.78
4.03
USD
USD
9%
1:500