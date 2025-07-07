- Croissance
Trades:
122
Bénéfice trades:
98 (80.32%)
Perte trades:
24 (19.67%)
Meilleure transaction:
33.95 USD
Pire transaction:
-22.45 USD
Bénéfice brut:
668.36 USD (12 477 pips)
Perte brute:
-176.79 USD (2 353 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (87.20 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
87.20 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.66
Activité de trading:
0.24%
Charge de dépôt maximale:
29.24%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
11 minutes
Facteur de récupération:
10.19
Longs trades:
29 (23.77%)
Courts trades:
93 (76.23%)
Facteur de profit:
3.78
Rendement attendu:
4.03 USD
Bénéfice moyen:
6.82 USD
Perte moyenne:
-7.37 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-47.05 USD)
Perte consécutive maximale:
-47.05 USD (5)
Croissance mensuelle:
7.43%
Prévision annuelle:
90.16%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
12.00 USD
Maximal:
48.25 USD (2.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.61% (48.79 USD)
Par fonds propres:
8.73% (157.98 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|121
|EURUSD+
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD+
|502
|EURUSD+
|-10
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD+
|10K
|EURUSD+
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +33.95 USD
Pire transaction: -22 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +87.20 USD
Perte consécutive maximale: -47.05 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "STARTRADERFinancial-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
“Consistent Forex Signals with Low Risk and High Precision”
Our trading strategy is designed for serious traders who value capital preservation as much as profits. We focus on:
✅ Low Drawdown – Your account is protected with a carefully controlled risk approach to ensure steady growth without large equity swings.
✅ No Martingale, Grid, or other risky methods – Every trade is based on solid analysis and a sustainable strategy.
✅ Managed Stop Loss on Every Trade – Every position is protected with pre-defined stop-loss levels to minimize risk and avoid unexpected losses.
✅ Consistent Results – Precision entries and disciplined trade management for long-term profitability.
If you’re looking for reliable signals with proven risk management, this is the service for you.
