İşlemler:
113
Kârla kapanan işlemler:
55 (48.67%)
Zararla kapanan işlemler:
58 (51.33%)
En iyi işlem:
125.00 USD
En kötü işlem:
-53.55 USD
Brüt kâr:
1 845.14 USD (86 762 pips)
Brüt zarar:
-1 078.50 USD (66 573 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (752.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
752.73 USD (22)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
47.66%
Maks. mevduat yükü:
12.02%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
24 saat
Düzelme faktörü:
1.57
Alış işlemleri:
88 (77.88%)
Satış işlemleri:
25 (22.12%)
Kâr faktörü:
1.71
Beklenen getiri:
6.78 USD
Ortalama kâr:
33.55 USD
Ortalama zarar:
-18.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-125.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-386.38 USD (14)
Aylık büyüme:
23.80%
Yıllık tahmin:
288.75%
Algo alım-satım:
44%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
27.59 USD
Maksimum:
487.12 USD (16.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.33% (487.12 USD)
Varlığa göre:
15.37% (402.87 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|112
|archived
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|672
|archived
|94
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|20K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
En iyi işlem: +125.00 USD
En kötü işlem: -54 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +752.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -125.79 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
Exness-Real
|0.00 × 9
|
Exness-Real18
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
|
ScopeMarkets-Live
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|0.72 × 60
|
FBS-Real-10
|0.84 × 100
|
RoboForex-ECN
|1.10 × 20
